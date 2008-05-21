Хлеб и молоко подешевеют

ОБИЛЬНЫЕ дожди, которые шли весной над аграрными регионами России, притушили ценовой пожар. Ожидается, что урожай зерна будет на 4,1 млн. т больше, чем планировалось. В Минсельхозе осторожно прогнозируют, что новый урожай достигнет 85 млн. тонн. В Зерновом союзе говорят о 91 млн. тонн.

В связи с этим на зерновых биржах начался обвал. Впервые за многие месяцы цена пшеницы опустилась ниже 9 тыс. руб. за тонну.

Что касается молока, то на его стоимости скажется начало лета. В этот период скот выходит на луга. Удои вырастают в четыре раза, цены падают вдвое.

