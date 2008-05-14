Деньги смотрят в лес

ЛЕСНЫХ ресурсов у России больше, чем у Канады и США, вместе взятых. Но бумаги и картона мы производим в 2,5 раза меньше, чем Канада, и в 11 раз меньше, чем США. Кроме того, страна пока не восстановила советские объемы заготовки древесины. Выпуск пиломатериалов сейчас на 70% ниже, чем был в 1990 году.

Поэтому наш лес кормит кого угодно, только не нас самих. В основном на нем зарабатывают китайцы и европейцы. Как быть? Отрасль нуждается в модернизации. Проблема в том, что обновление влетит в копеечку. По подсчетам Минпромэнерго, цена вопроса – 1,2 трлн. рублей. По данным «АН», государство готово выделить четверть этой суммы. Но лишь после того, как лесные предприятия докажут, что готовы работать по-новому.

Только вот подобной решимости они пока не демонстрируют. На то есть простая причина. По оценке Института проб­лем экономики переходного периода, прибыль от экспорта кругляка может достигать 500%. Кто будет в таких условиях вкладывать десятки миллиардов рублей в целлюлозно-бумажные комбинаты или заводы по производству ДСП и паркета?

Правительству об этой проблеме извест­но давно. Поэтому оно решило перекрыть экспортный кран. Пошлина на вывоз круглого леса повышалась уже дважды. В 2009 г. ее доведут до заградительной черты в 50 евро за кубометр. Но уже сейчас ясно, что результат меры – неоднозначный. С одной стороны, по итогам прошлого года в целом экспорт кругляка из России сократился на 3%. С другой стороны, экспорт в Китай вырос на 20%.

В чем дело? По образному выражению Виктора Зубкова, «мы по-прежнему, как негры, работаем на китайцев». Поднебесная легко обошла таможенные барьеры. Китай развернул на нашей территории вдоль границы несколько деревообрабатывающих предприятий. Это банальные пилорамы, на которых кряжи распускаются на доски. Вместо кругляка в Китай идут слегка обработанные бревна – на них пошлины не повышались.

Вот показательный пример. В момент принятия концепции развития лесоперерабатывающего комплекса на территории России работали 10 китайских распилочных заводов. Спустя неделю их стало уже 18…

Значит, одним только повышением пошлин делу не поможешь. Эксперты советуют подходить к решению проблемы комплексно. Ударив таможенным кнутом, правительство одновременно должно предложить российским переработчикам вкусный пряник.

Им станет финансовая поддержка Инвестфонда и Банка развития. Они компенсируют от 50 до 65% расходов на строительство современных предприятий. По данным «АН», приоритет будет за целлюлозно-бумажной промышленностью. Если план сработает, к 2020 г. выпуск лесоматериалов в нашей стране вырастет в 2–3,5 раза, а доля импорта сократится на четверть.