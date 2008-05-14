//НАШИ ПАРТНЕРЫ

наши партнеры

//Новости marketgid

//новости 24СМИ

//Поп-новости

//Сад и огород

//Экономика

Деньги смотрят в лес

№ 20(106) от 15.05.2008 [«Аргументы Недели », Алексей ПАВЛОВ ]

Деньги смотрят в лес

ЛЕСНЫХ ресурсов у России больше, чем у Канады и США, вместе взятых. Но бумаги и картона мы производим в 2,5 раза меньше, чем Канада, и в 11 раз меньше, чем США. Кроме того, страна пока не восстановила советские объемы заготовки древесины. Выпуск пиломатериалов сейчас на 70% ниже, чем был в 1990 году.

 Поэтому наш лес кормит кого угодно, только не нас самих. В основном на нем зарабатывают китайцы и европейцы. Как быть? Отрасль нуждается в модернизации. Проблема в том, что обновление влетит в копеечку. По подсчетам Минпромэнерго, цена вопроса – 1,2 трлн. рублей. По данным «АН», государство готово выделить четверть этой суммы. Но лишь после того, как лесные предприятия докажут, что готовы работать по-новому.

 Только вот подобной решимости они пока не демонстрируют. На то есть простая причина. По оценке Института проб­лем экономики переходного периода, прибыль от экспорта кругляка может достигать 500%. Кто будет в таких условиях вкладывать десятки миллиардов рублей в целлюлозно-бумажные комбинаты или заводы по производству ДСП и паркета?

 Правительству об этой проблеме извест­но давно. Поэтому оно решило перекрыть экспортный кран. Пошлина на вывоз круглого леса повышалась уже дважды. В 2009 г. ее доведут до заградительной черты в 50 евро за кубометр. Но уже сейчас ясно, что результат меры – неоднозначный. С одной стороны, по итогам прошлого года в целом экспорт кругляка из России сократился на 3%. С другой стороны, экспорт в Китай вырос на 20%.

 В чем дело? По образному выражению Виктора Зубкова, «мы по-прежнему, как негры, работаем на китайцев». Поднебесная легко обошла таможенные барьеры. Китай развернул на нашей территории вдоль границы несколько деревообрабатывающих предприятий. Это банальные пилорамы, на которых кряжи распускаются на доски. Вместо кругляка в Китай идут слегка обработанные бревна – на них пошлины не повышались.

 Вот показательный пример. В момент принятия концепции развития лесоперерабатывающего комплекса на территории России работали 10 китайских распилочных заводов. Спустя неделю их стало уже 18…

 Значит, одним только повышением пошлин делу не поможешь. Эксперты советуют подходить к решению проблемы комплексно. Ударив таможенным кнутом, правительство одновременно должно предложить российским переработчикам вкусный пряник.

 Им станет финансовая поддержка Инвестфонда и Банка развития. Они компенсируют от 50 до 65% расходов на строительство современных предприятий. По данным «АН», приоритет будет за целлюлозно-бумажной промышленностью. Если план сработает, к 2020 г. выпуск лесоматериалов в нашей стране вырастет в 2–3,5 раза, а доля импорта сократится на четверть.

Понравилась публикация? Поддержите издание!

5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]

*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес

Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контент

Добавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях

Обсудить наши публикации можно здесь:

  • Теги: 

//Новости Гнездо.ру

Загрузка...
?>

//Новости СМИ2

//live

Владимир Соловьев: зачищается креатура не Медведева, а Чубайса...

Владимир Соловьев: зачищается креатура не Медведева, а Чубайса...

Не успело общество опомниться от сообщений о том, что «закрыли» экс-минисра «Открытого правительства» Михаила Абызова, как приходит новость о задержании еще одного достойного человека, бывшего губернатора Хабаровского края Виктора Ишаева...

//В мире

Гипотетический сценарий победы России в войне с Украиной озвучил экс-глава СБУ

Гипотетический сценарий победы России в войне с Украиной озвучил экс-глава СБУ

Озвучен гипотетический сценарий победы России в военном конфликте с Украиной. По данному вопросу некоторое время назад высказался Евгений Марчук, бывший глава украинской Службы безопасности.

//В мире

Стратегический беспилотник ВВС США провел разведку у берегов Крыма

Стратегический беспилотник ВВС США провел разведку у берегов Крыма

В субботу утром стало известно, что стратегический беспилотник Военно-воздушных сил США RQ-4B-40 Global Hawk в минувшую пятницу, 29 марта, провел разведывательный полет у берегов российского Крыма.

//Новости Гнездо.ру

Загрузка...

//В мире

Трамп не исключил проведения переговоров с Путиным по Венесуэле

Трамп не исключил проведения переговоров с Путиным по Венесуэле

Американский лидер Дональд Трамп в рамках пресс-конференции во Флориде заявил, что не исключает проведения в будущем переговоров с президентом России Владимиром Путиным по ситуации в Венесуэле.

//В мире

Мэр Риги Нил Ушаков перешел в «наступление»

Мэр Риги Нил Ушаков перешел в «наступление»

Министр среды и регионального развития Юрис Пуце потребовал от мэра столицы Нила Ушакова письменного объяснения по ряду вопросов, где усматривалось нарушение законов. Мэр города ответил министру.

//Новости ADWILE

//Новости МирТесен

//Общество

«ГРИНН» решил финансовые вопросы

«ГРИНН» решил финансовые вопросы

В прошлом году отдельные СМИ писали о том, что одна из крупнейших компаний ЦФО РФ – АО «Корпорация «ГРИНН» - близка к банкротству, продается и может вовсе «исчезнуть с карты Черноземья». Об этом заявляли и местные аналитики в региональной прессе

//Общество

Женские контрацептивы можно будет приобрести в ювелирном

Женские контрацептивы можно будет приобрести в ювелирном

Команда ученых из университета США в штате Джорджия разработала новый подход к предохранению от нежелательной беременности. Специалисты изобрели серьги, кольца и браслеты для контрацепции.

//Наука

Климатолог объяснил, почему в России наблюдаются высокие темпы потепления

Климатолог объяснил, почему в России наблюдаются высокие темпы потепления

Руководитель климатической программы Всемирного фонда дикой природы (WWF) России Алексей Кокорин в субботу объяснил, почему потепление на территории РФ происходит быстрее среднемировых темпов.

//Шоу-бизнес

Ольга Бузова поняла, как правильно жить, гуляя у Кремля

Ольга Бузова поняла, как правильно жить, гуляя у Кремля

Известная телеведущая и начинающая певица Ольга Бузова поделилась с подписчиками своими философскими размышлениями о жизни. В сообщении она советует, как стоит правильно жить.

//Новости партнеров

//Общество

Готовность к подвигу

Готовность к подвигу

Указом президента Путина была реализована идея министра обороны о воссоздании Главного военно-политического управления ВС РФ, ответственного за организацию морально-психологического и патриотического воспитания личного состава Российской армии. О миссии нового подразделения главному редактору «АН» Андрею Угланову рассказал замминистра обороны Российской Федерации – начальник Главного военно-политического управления Вооружённых сил генерал-полковник Андрей КАРТАПОЛОВ.

//Происшествия

В казанском отделе полиции обнаружили тело следователя

В казанском отделе полиции обнаружили тело следователя

В Казани выясняют обстоятельства гибели следователя, тело которого обнаружили в отделе полиции "Сафиуллина". Об этом журналистам сообщили в пресс-службе МВД по Республике Татарстан.

//Новости СМИ2

//Шоу-бизнес

"Свадьба по-Малаховски". Певица Анастасия в восьмой раз вышла замуж за Юлиана

"Свадьба по-Малаховски". Певица Анастасия в восьмой раз вышла замуж за Юлиана

Певиц Анастасия, видимо, совсем отчаялась найти свое женское счастье, и в восьмой раз отправилась под венец с Юлианом. Звездная пара из своего похода в ЗАГС устроила настоящую пиар-акцию

//Шоу-бизнес

Коллеги завидуют Лере Кудрявцевой, которая на ночь ест чипсы и пельмени

Коллеги завидуют Лере Кудрявцевой, которая на ночь ест чипсы и пельмени

Коллеги завидуют знаменитой российской телеведущей Лере Кудрявцевой, которая может себе позволить полакомиться на ночь чипсами и пельменями и при этом остается в превосходной физической форме.

//Политика

В Кремле заявили, что Трамп пока не запрашивал телефонный разговор с Путиным

В Кремле заявили, что Трамп пока не запрашивал телефонный разговор с Путиным

В Кремле днем в субботу, 30 марта, сообщили, что президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп пока не запрашивал телефонный разговор с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.

//Шоу-бизнес

Романтический образ Анастасии Волочковой восхитил поклонников

Романтический образ Анастасии Волочковой восхитил поклонников

Романтический образ знаменитой российской балерины Анастасии Волочковой привел в восторг ее поклонников. Артистка получила огромное количество комплиментов под серией фотографий в соцсети.

//В мире

Африканские мужчины любят вислоухих и крутобедрых

Африканские мужчины любят вислоухих и крутобедрых

Женщины племени масаи всегда отличались завидной статью и бесконечно длинными ногами. Однако покоряют они сердца мужчин совсем не так, как это делают их современницы из других частей света.

//Общество

Правда об СССР: воровство в Союзе было возведено в норму, поскольку тащили все, что не приколочено

Правда об СССР: воровство в Союзе было возведено в норму, поскольку тащили все, что не приколочено

Спустя десятилетия после развала СССР, многие стали идеализировать светское общество. Мол, была справедливость, стабильность и никакого воровства. А между тем воровство в стране было возведено в норму

//Новости партнеров

//Наука

Погружение в виртуальную реальность способно помочь людям с аутизмом и шизофренией

Погружение в виртуальную реальность способно помочь людям с аутизмом и шизофренией

Ученые недавно провели нестандартное исследование и выяснили, что игры с погружением в виртуальную реальность могут помочь людям, которые страдают аутизмом, шизофренией и болезнью Паркинсона.

//Политика

Порошенко показал комнату, в которой "решалась судьба Европы"

Порошенко показал комнату, в которой "решалась судьба Европы"

Президент Украины Петр Порошенко познакомил журналистов с оборудованием комнаты, в которой, по его словам, решалась судьба страны. Об этом сообщается на официальном сайте главы государства.

//В мире

СМИ: Мэй планирует провести четвертое голосование в парламенте по сделке Brexit

СМИ: Мэй планирует провести четвертое голосование в парламенте по сделке Brexit

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй намерена на следующей неделе провести четвертое голосование в парламенте по соглашению об условиях Brexit. Об этом сообщили в субботу британские журналисты.

//Шоу-бизнес

Лайма Вайкуле рассказала, кому оставит все свое имущество

Лайма Вайкуле рассказала, кому оставит все свое имущество

Знаменитая певица Лайма Вайкуле рассказала, кому завещает все свое имущество. 64-летняя артистка призналась, что пока не составила завещание, однако планирует заняться этим в самое ближайшее время.

//Происшествия

Пожилую женщину с ребенком сбила машина на пешеходном переходе в Саратове

Пожилую женщину с ребенком сбила машина на пешеходном переходе в Саратове

В центре Саратова в субботу, 30 марта, автомобиль сбил пожилую женщину с ребенком, которые переходили дорогу по "зебре". Об этом сообщили сегодня сотрудники пресс-службы городского отдела ГИБДД.

//Общество

Стало известно, какая погода будет в Москве в первую неделю апреля

Стало известно, какая погода будет в Москве в первую неделю апреля

Ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус сообщил, какая погода ожидает жителей Москвы и гостей города в первую неделю апреля. Оказалось, что температура в столице будет постоянно меняться.

//Авторы АН

Все авторы >>

//Новости партнеров

//самое читаемое

1

Самый известный судмедэксперт Британии назвал точную причину смерти принцессы Дианы
2

Американцы унижают Россию, прикрываясь дипломатической неприкосновенностью
3

Опубликованы советы кардиологов по быстрому снижению давления без лекарств
4

Самый пожилой полицейский Великобритании в одиночку задержал преступника
5

Телеведущая Жанна Бадоева отказалась от гражданства Украины

//Новости СМИ2

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Читайте также

//Новости Lentainform.com

Загрузка...
Загрузка...
//Наши партнеры