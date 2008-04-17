Иностранцы наварились на России

Солодовое счастье



НА МИРОВОМ рынке пива – грандиозные потрясения. Европейцы в массовом порядке отказываются от этого напитка. В 2007 г. в Германии его потребление упало со 115 л до 112 л на человека в год, в Ирландии – со 130 л до 126 литров. Виной тому – подорожание зерна. Стоимость ячменя, из которого варят пиво, удвоилась, и пивовары подняли цены.

Подорожание не обошло и Россию. Отечественное пиво в прошлом году прибавило в цене 15%. Средняя стоимость «пенного» достигла 19 руб. за пол-литра. Надо сказать, что в магазинах пиво у нас давно уже стоит дороже, чем Европе. Для сравнения – в переводе на рубли средняя цена бутылки пива в чешском супермаркете – 15 рублей. В Италии 0,6 л «Хейнекена» местного розлива можно купить за 80 евроцентов (30 руб.). У нас – от 60 рублей. Вот и выходит, что в России за то же самое дерут вдвое дороже.

Казалось бы, у россиян есть все причины сбавить обороты. Но не тут-то было. В прошлом году население потратило на пиво более 16 млрд. долларов. Потребление «пенного» выросло на 1,6 млрд. литров.

Почему наши сограждане так любят солодовый напиток? Пивовары утверждают, что им подфартил алкогольный кризис 2006 года. Вино и водка тогда на месяц исчезли из магазинов, и россияне начали в массовом порядке переходить на пенный напиток. В итоге в 2006 г. потребление пива увеличилось на 1 млрд. литров.

Но, похоже, настоящая причина – доступность. По сравнению с водкой и вином «пенное» находится в исключительном положении. Во-первых, на его продажу не нужно получать лицензию. В итоге пиво продается в каждом киоске. Во-вторых, у пивоваров гораздо больше возможностей заявить о себе. В отличие от вина и водки пиво разрешено рекламировать по телевидению. По данным «АН», в Госдуме готовится законопроект об отмене ограничений на рекламу пива на стадионах.

Производители этими возможностями активно пользуются. Они вбухивают огромные деньги в продвижение. «Пивовару не имеет смысла тратить на телевизионную рекламу меньше 2,5–3 млн. долл. в год», – делится президент Российской гильдии маркетологов Игорь Березин. Всего в прошлом году пивовары пустили на пропаганду своей продукции 240 млн. долларов.



Корпоративный интерес



ЕСТЬ на пивном рынке и другие странности. Государство будто специально делает так, чтобы производить пиво в России было очень выгодно. С поллитры водки взимается акциз в 35 рублей. С такой же по объему бутылки пива – 1,27 рубля. Похоже, здесь не обошлось без усилий мощного лобби…

Винно-водочные производители разоб­щены: ни один из заводов не имеет серьезных преимуществ перед конкурентами. Пиво – другое дело. Мировой рынок пенного напитка контролирует с десяток корпораций. Россия – не исключение. Почти 90% пива в стране производят 5 транснациональных гигантов.

С одной стороны, «влияние Запада» пошло на пользу. Иностранцы принесли свои стандарты качества, поставили современное оборудование. Что еще важнее – с их приходом пивной бизнес стал легальным. До 40% водки в России продается влевую. Но иностранные концерны оказались настолько сильны, что практически задавили региональных производителей. Они скупили большинство местных заводов. Из российских компаний на полках заметны «Очаково», «Томское пиво», «Пятый океан». Но все они варят не более 5% отечественного пива.

Итог закономерен. В прошлом году в России не появилось ни одной новой марки пива. Вместо этого производители экспериментируют с уже известными. Например, добавляют к ним «изысканный фруктовый вкус». Также явно никто не собирается снижать цены. Но и растить их до бесконечности тоже не получится. Когда же напиток подешевеет? Не раньше, чем наметится спад на пивном рынке. Ждать этого осталось два-три года. Сейчас на душу россиянина приходится 80 л пива. По прогнозам агентства «Бизнес-аналитика», производство стабилизируется, когда этот показатель вырастет до 95 литров.

Кто производит пиво в России

ДАТСКОЙ компании «Карлсберг» принадлежат марки «Балтика», «Невское», «Арсенальное» и «Ярпиво». «Клинское» и «Сибирскую корону» производит южноафриканская корпорация «Сан инбев». «Бочкарев» и «Охоту» выпускает голландская «Хейнекен». «Золотая бочка», «Три богатыря» и «Козел» – американский «САБМиллер». Пятый гигант – «Эфес» – выпускает «Старый мельник», «Белый медведь» и «Сокол».

Лагерные вкусы

В МИРЕ известны десятки сортов пива: легкое, темное, полутемное, зеленое, красное… Только элей насчитывается около десяти видов. В России производят в основном светлое пиво 3–5% крепости. В Европе его называют лагер. На все остальное пиво у нас приходится меньше 2% от рынка.