Куриная лихорадка
№ 16(102) от 17.04.2008 [«Аргументы Недели », ОТДЕЛ ЭКОНОМИКИ ]
АНАЛИТИКИ отмечают, что производство птицы последние четыре года растет на 15 – 20% в год. Российские бройлеры стремительно вытесняют импорт. У отрасли – замечательные перспективы. Рынок только развивается, и до уровня потребления мяса в развитых странах нам еще далеко.
Но на пути в светлое будущее крестьян поджидает серьезная проблема. В стране остро не хватает мощностей по заморозке и переработке мяса.
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