Куриная лихорадка

АНАЛИТИКИ отмечают, что производство птицы последние четыре года растет на 15 – 20% в год. Российские бройлеры стремительно вытесняют импорт. У отрасли – замечательные перспективы. Рынок только развивается, и до уровня потребления мяса в развитых странах нам еще далеко.

Но на пути в светлое будущее крестьян поджидает серьезная проблема. В стране остро не хватает мощностей по заморозке и переработке мяса.