«Светлая голова» уже в Кремле

№ 16(102) от 17.04.2008 [«Аргументы Недели », ОТДЕЛ ЭКОНОМИКИ ]

НЕ ТАК давно на российских прилавках появилась уникальная новинка – водка «Светлая голова». Она сразу завоевала признание потребителей и специалистов и получила несколько престижных наград на конкурсах.

Появление этой водки не могло пройти незамеченным в высших кругах власти. Как нам стало известно, начались поставки водки «Светлая голова» в Кремль. Она появится во всех торговых точках комбината питания «Кремлевский», а также будет представлена на банкетах в Кремле.

