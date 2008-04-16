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Вся власть – спекулянтам!

№ 16(102) от 17.04.2008 [«Аргументы Недели », Алексей ПАВЛОВ ]

Вся власть – спекулянтам!

Лежачий капитал

 ЭКОНОМИСТЫ знают простое правило. Чем выше инфляция, тем меньше причин заниматься реальным производством. В эпоху взбесившихся цен финансовые спекуляции начинают приносить такую прибыль, по сравнению с которой даже барыши нефтяных и водочных компаний кажутся смешными.

 В начале 1990-х г. инфляция в России достигала 30% в месяц. До гиперинфляции, которая начинается с 50% «месячных», оставалось всего ничего. На этом озолотились десятки тысяч предпринимателей. Многие играли на скачках курсов валют и постоянном подорожании товаров. В те годы было невероятно выгодно брать большие кредиты. Банк одалживал деньги под 300-500% годовых. Но за год было несложно удесятерить капитал!

К счастью, те лихие времена миновали. Хотя инфляция в стране и сейчас далека от нормальной. Весной она достигла 1,5-2% в месяц. Притом, что «естественным» уровнем считается 2-3% в год. Такая «тлеющая» инфляция даже полезна для экономики. С одной стороны, ценники в магазинах почти не меняются. С другой - населению поневоле приходится раскупоривать кубышки. Иначе «лежачая» заначка будет медленно, но верно обесцениваться. Значит, огромные суммы накоплений продолжают работать.

Курс - на «зеленый»

 САМЫЙ простой способ разжиться на инфляции - взять кредит. Лучше в долларах, потому что так выйдет гораздо дешевле. Считайте сами. Сейчас банки выдают долларовые кредиты на неотложные нужды (наличными) под 11-12% годовых. Даже человеку со средними доходами вполне реально взять кредит на 40 тыс. долл. сроком на пять лет.

 Какая будет выгода? Реальная инфляция в стране гораздо выше официальной. Эксперты сходятся во мнении, что она разогналась примерно до 20% в год. Вдобавок «зеленый» продолжает затяжное падение. За год рубль укрепляется по отношению к американской валюте не менее чем на 5%.

 Значит, выгода составит разницу между реальной и официальной инфляциями. Это - 8% годовых. Плюс - 5% от «укрепления рубля». Итого - 13% в год. Вы постепенно возвращаете банку долг из зарплаты. Тем временем вложенный в надежный актив заем дорожает... Несложно подсчитать, что в момент полного погашения пятилетнего кредита в 40 тыс. долл. вы могли бы «заработать» на нем... 26 тыс. «зеленых».

 Правда, это возможно только в теории. Чтобы получить такие барыши, нужно получить долларовый кредит, перевести его в рубли и ухитриться вложить под 20% годовых. Вдобавок нужно быть уверенным, что все пять лет рубль будет укрепляться, а инфляция - не снизится. В реальности же по рублевым вкладам вам не дадут больше 11% годовых. Да и с курсом национальной валюты за пять лет может произойти все что угодно.

Агрокорзина

ЗНАЧИТ, лучше оставить надежду? Ничуть. Пускай российские банки не готовы предложить ставки, равные уровню реальной инфляции. Зато товары-то дорожают «по-настоящему»! Нужно только выбрать такой актив, который точно не обесценится за пять лет. Это могут быть произведения искусства, земельный участок или гараж во дворе. Отличные инвестиции - в золото. «Желтый металл» и сам по себе - прекрасное вложение денег. Считайте сами. В сентябре 2002 г. золото стоило 300 долл. за тройскую унцию (31 грамм). В октябре 2005 г. за него давали 430 долл., в сентябре 2007 г. золото поднялось до 670 долларов. А сейчас тройская унция желтого металла стоит... более 1 тыс. долларов.

 Мало того. Золото можно держать на так называемых обезличенных металлических счетах (ОМС). Тогда при его продаже не придется платить НДС в 18%. Вдобавок правительство собирается приравнять «золотые» вклады в банках к «бумажным». Значит, они будут застрахованы точно так же, как и денежные сбережения.

 Есть и более экзотические способы заработать на инфляции. Некоторые банки предлагают хранить деньги... в «черном золоте». Конечно, нефть в банковскую ячейку не положишь. Но можно привязать размер вклада к ее стоимости.

 Если же вы не уверены, что нефть будет дорожать и дальше, обратите внимание на продовольствие. Уж оно-то точно в ближайшие годы не подешевеет. Для тех, кто уверен, что пшеница и молоко будут стоить все больше и больше, банки предлагают приобрести агрокорзину. Еда - биржевой товар. Цена вашей корзины будет привязана к рыночной стоимости набора продуктов - сахара, пшеницы, риса, бобов... Такой вклад может обеспечить 20-30% годовых.

 Конечно, мало кто решится взять большой заем, рассчитывая озолотиться на инфляции. Уж очень это рискованно. Но тенденция ясна. До тех пор пока инфляция в России высока, а рубль стабилен, брать кредиты в долларах очень удобно. По сути, выгоднее становится купить вещь в кредит, чем накопить на нее самому.

Как повышались ставки?

 С НАЧАЛА года ставки по рублевым депозитам повысили Сбербанк, «Банк Москвы», Росбанк, Газпромбанк, Райффайзенбанк и «Уралсиб»... Сейчас они дают в среднем 10% годовых. Дольше всех держались ВТБ и Альфа-банк. Но 15 апреля и они подрастили ставки на полпроцента. Кроме того, в стране увеличивается число небольших банков, предлагающих вложить деньги под 12-14% годовых в рублях.

 Обратная сторона медали - подорожание кредитов. Хуже всего пришлось ипотеке. Мало того что из-за безумных цен на жилье спрос на нее почти отсутствует. Вдобавок ипотека еще и подорожала в среднем на 1% годовых. Вторая по значимости жертва мирового финансового кризиса - автокредитование. Этот продукт стал дороже в среднем на 1,5% годовых.

Мнение эксперта 

 НА ВОПРОСЫ «АН» отвечает начальник Департамента по работе с клиентами банка «Московский Капитал» Елена Сидоренко.

 - Банки повышают ставки по вкладам. Чем это вызвано?

- В первую очередь это связано с оттоком вкладов в начале года. Это произошло из-за опасений граждан относительно общеполитической стабильности в стране, а также на финансовых рынках. Кроме того, на повышение ставок по депозитам повлияло повышение ставки рефинансирования Центробанка.

- Кредиты также будут дорожать и дальше?

- Действительно, вслед за повышением ставок по депозитам банкам приходится поднимать ставки и по кредитам. Только крупные госбанки, такие как Сбербанк, могут позволить себе снижать ставки по потребительским кредитам.

 Но в целом - ничего страшного не происходит. Рынок банковских вкладов будет расти и развиваться. То же касается и кредитов. Спрос на заемные средства в России из года в год становится все больше. И нынешние проблемы - лишь небольшая заминка на пути ввысь.

 

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