Деньги – дело техники

Ставка на точные науки



ГОВОРЯ начистоту, самые дефицитные на сегодня специальности вообще не требуют высшего образования. Больше всего стране не хватает выпускников технических колледжей. Иными словами, тех, кого раньше называли пэтэушниками. Россия остро нуждается в слесарях, сварщиках, строителях, токарях и плотниках.

С другой стороны, понятно, что эти профессии – далеко не самые высокооплачиваемые. Это в Голливуде плотник зарабатывает 300 тыс. долл. в год. Но там и лесорубам платят по 50 тыс. долл. в год, а мусорщикам – по 40 тысяч. А у нас даже мастер-краснодеревщик при всем старании и близко не получит столько, сколько платят банковскому аналитику или завотделом сырьевой компании...

Так что без образования к большим деньгам не подберешься. На какую профессию сделать ставку? По данным агентства «Хедхантер», самый большой спрос сейчас на специалистов по финансам, а также на технический и инженерный персонал. В огромном дефиците программисты. На компьютерщиков в широком смысле слова приходится 8 из 25 самых дефицитных профессий в стране.

Как показывает практика, наши инженеры, программисты и физики по-прежнему котируются за рубежом. На иностранные компании работают десятки тысяч российских «технарей». Например, в компании «Боинг» трудятся 1,5 тыс. российских инженеров. В нижегородском филиале корпорации «Интел» – 500 человек. На «Самсунг» работают 300 наших инженеров.

Но технарям готовы хорошо платить и в России. По данным Высшей школы экономики, нехватку таких кадров испытывают 40% российских компаний. Особенно ценятся работники с дополнительными навыками. Например, в оборонке востребованы инженеры со знанием языков. «Мы не можем продать ни одну систему вооружения, если к ней не прилагается документация на иностранном языке. Ее может подготовить только инженер, владеющий терминологией», – рассказывает первый проректор МГТУ им. Баумана Евгений Юдин.



Цена вопроса



УЧИТЬСЯ на технаря придется долго и упорно. Будущие инженеры должны 2–2,2 тыс. часов изучать естественно-научные дисциплины, 1,8 тыс. часов – гуманитарные. Еще 2 тыс. часов занимает профессиональная подготовка. Зато, закончив вуз, можно жить припеваючи. Как за рубежом, так и в России спрос на специалистов с высшим техническим образованием продолжает расти. «Если в 1991–1992 году на тысячу наших выпускников приходилось всего 10–20 вакансий, то сегодня – 5–6 тысяч. Студентов расхватывают энергетические компании и Минатом», – радуется первый проректор Московского энергетического института Анатолий Попов.

Налаживать контакты со студентами потенциальные работодатели начинают на уровне третьего-четвертого курсов. К пятому-шестому курсам большинство студентов престижных технических вузов уже трудоустроены. Порой компании выплачивают студентам индивидуальные стипендии – до 20 тыс. в месяц.

Уже через пару лет набравшийся опыта молодой специалист может рассчитывать на зарплату в 40–60 тыс. рублей. Как показал опрос агентства РОМИР, выпускники и сами ценят свой труд высоко. Например, студенты МТУСИ согласны на начальную зарплату минимум в 25 тыс. руб. В МГТУ хотят от 35 тыс., в МЭИ – от 40 тысяч. Учитывая ситуацию на рынке труда, можно не сомневаться, что они получат эти деньги.

Лучшие кадры

В КАКОЙ именно технический вуз подавать документы? Технарей готовит треть российских высших учебных заведений. Одних только технических университетов в стране более сотни. Но далеко не все из них дают качественное образование.

Как показали опросы работодателей, самые востребованные специалисты – выпускники МГТУ им. Баумана, Уральского технического университета, МАИ и Томского политехнического университета. Высоко котируются энергетики, особенно выпускники Московского энергетического института, а также Ивановского энергетического университета.

Куда податься?

ВАЖНО знать, что технические вузы делятся на две категории. Первая – политехнические, они готовят специалистов для множества отраслей. К этой категории относятся МГТУ имени Баумана, Томский политехнический университет.

Второй тип – отраслевые вузы. Они выпускают специалистов в одной, конкретной, области. Например, МАИ «заточен» на аэрокосмическую промышленность, МТУСИ – на связь.

Поступить в эти заведения нелегко. Конкурс на самые востребованные специальности – до 10 человек на место. Есть и другие трудности. Во-первых, наряду с математикой и физикой абитуриенту придется сдавать гуманитарные дисциплины. Даже если юноша знает геометрию не хуже академика Колмогорова, ему придется писать сочинение или изложение по литературе. Если в узкопрофильных вузах экзамены по гуманитарным дисциплинам – порой формальность (иногда это простое собеседование), то в политехнических институтах экзамены принимают специалисты-филологи. Готовиться к ним придется тщательно.

Во-вторых, из-за нехватки мест в общежитиях ряд вузов ограничивают набор абитуриентов из регионов. Например, чтобы получить место в общаге МГТУ им. Баумана, студент должен набрать на полбалла больше проходного.