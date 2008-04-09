Мировая выручка

Самая «ценная» российская компания - «Газпром». Его капитализация - 306 млрд. долларов. Он на 19-м месте в мире. Следом идет «ЛУКОЙЛ», с 62 млрд. долл. он занял 108-е место. Третий гигант - РАО «ЕЭС». Он оценивается в 47 млрд. долл., что позволило занять 151-ю позицию.

Успехи газовиков и энергетиков предсказуемы. Радует тот факт, что в мировой рейтинг попали также наши несырьевые корпорации. Само собой, не обошлось без Сбербанка. Он «стоит» 71 млрд. долл. и в мировой табели о рангах находится на 156-м месте. Также в рейтинг попали АФК «Система» (15 млрд. долл.), корпорация «Балтика» (7,5 млрд. долл.) и «АвтоВАЗ» (5 млрд. долларов).