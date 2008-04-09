Квартирный крах

В Америке впервые за 40 лет отмечено падение цен на 5-10% в месяц. Британские дома только с начала марта подешевели на 2,5%. Швейцарские метры за полгода просели на четверть. Обвалы начались также во Франции, Ирландии и Испании.

Понятно, кто будет следующим. «Оте­чественный жилищный пузырь можно назвать образцово-показательным. На Западе с 2000 г. цены росли на 5-15% в год. И они там хватались за головы. У нас жилье прибавляло по 50-100% в год. И многие делали вид, что все в порядке», - комментирует ситуацию независимый эксперт рынка недвижимости Сергей Ушаков. Итог закономерен. Сейчас средняя стоимость квадратного метра в Москве и Петербурге на 10-25% превышает... нью-йоркскую.