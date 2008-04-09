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В цены плеснули масла

№ 15(101) от 10.04.2008 [«Аргументы Недели », Константин ГУРДИН ]

Удачный момент

 НОВОСТИ с аграрного фронта удручают, как сводки Совинформбюро осени 1941 года. На днях мировые цены на пшеницу поставили очередной рекорд. Они пробили отметку в 900 долл. за тонну. Год назад было 220 долларов. Молоко за год подорожало на 80%. А тут еще и производители «рафинада» подлили масла в ценовой огонь. Виновато в этом прежде всего сырье. «Только что купил на элеваторе партию семян подсолнечника по 23 тыс. руб. за т, – жалуется директор сырьевой компании «Эфко» Валерий Сергачев. – Год назад цена была 7,5–8 тыс. руб.».

 С чего вдруг подсолнечник потянулся вверх вслед за злаками? Тому есть множество причин. В Аргентине – крупнейшем мировом поставщике этих семян – забастовали фермеры. В Чили и Китае, где также активно выращивают эту культуру, ожидается неурожайный год. В России, несмотря на хорошие виды на будущий урожай, ситуацию усугубляет инфляция. Кредиты для аграриев подорожали с 9% до 15% годовых. Рентабельность бизнеса – под вопросом. Вот хозяйства и страхуются, заранее повышая стоимость продукции.

 Но это – лишь вершина ценового айсберга. Похоже, стоимость масла разгоняют в том числе искусственно. «В конце марта крупный агрохолдинг «Юг Руси» установил закупочную цену на своих заводах в размере 23 тыс. руб. за тонну. Примечательно, что это было сделано как раз в тот момент, когда наметилась тенденция к снижению цен на фоне низкого спроса», – отмечают аналитики агентства «Агрофакт». По их словам, складывается впечатление, что коммерсанты умышленно стараются поддерживать цены на высоком уровне. Вот показательный факт: вслед за «Югом Руси» цены до 22 тыс. руб. за т тут же подняли и другие крупные поставщики подсолнечника – агрохолдинги «Солнечные продукты» и «Астон»…

Украина подмазала

 КОНЕЧНО, Россия – рай для ценовых сговоров. Но все было бы не так плохо, если бы не… правительство Украины. В самый неподходящий момент, в конце марта, оно резко ограничило экспорт подсолнечного масла из республики. Украинцы испугались, что «самим не хватит». Это самым пагубным образом сказалось на мировых ценах. Дело в том, что Украина обеспечивает треть мирового экспорта масла (второе место после Аргентины).

 Правда, от сопредельной республики Россия получила удар не по прямой, а рикошетом. В целом украинское подсолнечное масло для нас не критично. Мы обеспечиваем себя собственным продуктом. «В прошлом сезоне потребление подсолнечного масла в России достигло 1,97 млн. т, – отмечает глава агентства «Совэкон» Андрей Сизов. – Но поставки с Украины были невелики. Например, с октября по декабрь 2007 г. оттуда к нам ввезли всего 15 тыс. т сырого и 19 тыс. т рафинированного масла».

 Правда, вдобавок к этим объемам из Украины к нам поставляют две наиболее известные марки подсолнечного масла – «Олейну» и «Идеал». В общей сложности они занимают 15% нашего рынка. Из-за квот начались перебои и в их поставках. Можно не сомневаться, что это даст российским производителям лишний повод повысить стоимость продукции.

 Чего ждать? Аналитики на распутье. Вроде бы, объективных причин для дальнейшего подорожания подсолнечного масла нет. Украинские квоты отменят 1 июля – когда начнут сбор нового урожая. Забастовка в Аргентине заканчивается. Российский урожай в нынешнем году может превзойти самые смелые прогнозы.

 Но все эти позитивные тенденции перечеркиваются одним-единственным фактором. Инфляция в нашей стране и не думает идти на спад. Значит, перепуганные аграрии постараются всеми силами удержать высокие цены на свою продукцию. А по возможности – поднять еще выше. «Пределов совершенству» тут нет. По оценке Андрея Сизова, за прошлый год средняя оптовая цена сырого подсолнечного масла в России возросла втрое. В новом сезоне переработчики постараются повторить прошлогодний «подвиг». А что? Мировые цены нам давно не указ. Никакая «конъюнктура рынка» не помешала российским производителям цемента и леса задрать цены почти вдвое выше европейских. К тому же с нашей огромной долей на мировом рынке подсолнечника мы во многом сами же и определяем что почем.

 Значит, пора готовиться к тому, что в рознице бутылка масла будет стоить 250–300 рублей? Если так, жалко пенсионеров. Что же им теперь – переходить на воду и черствый хлеб?

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