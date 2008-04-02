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Тяжелая доля

№ 14(100) от 03.04.2008 [ «Аргументы Недели » ]

Тяжелая доля
КамАЗ вложит в развитие 1,5 млрд. долл. Выпуск машин вырастет с 50 до 100 тыс. в год

 НАШ грузовой рынок внезапно стал для иностранцев таким же лакомым куском, как и его собрат, – сектор легковушек. Экономика страны растет. Вместе с ней повышается и спрос на строительную и дорожную технику. По данным агентства «Абарус», в прошлом году в России разошлось 320 тыс. грузовиков. За год продажи этой недешевой техники подскочили на четверть! Так что в нынешнем году наша страна может стать вторым по величине грузовым рынком Европы. Уже сейчас мы закупаем этой техники больше, чем Индия и Бразилия, вместе взятые.

 За чем же дело стало? Россия в состоянии обеспечить себя собственными грузовиками. Их у нас выпускают в Нижнем Новгороде и на берегах Камы. При этом позиции отечественных машин – далеко не шаткие. «КамАЗы» по качеству – не чета тольяттинским легковушкам. Многократный победитель гонки Париж – Дакар завоевал 40% рынка.

 Одна беда. Конкурирующий производитель из дружественной Белоруссии находится в привилегированном положении. «МАЗы» завозят в Россию беспошлинно. Стоят они дешевле. Вдобавок президент Лукашенко негласно дотирует свои машиностроительные предприятия. Вот Минский завод и захватил в России такую же долю, как и КамАЗ.

 Как предприятия ни бодались между собой, верх не взял никто. Но тут ситуация резко изменилась. У российских строителей, дорожников и перевозчиков появились деньги. Они начали закупать гораздо более дорогую иностранную технику. Для сравнения. Новая мазовская 15-тоннка стоит 60 тыс. долларов. Аналогичный «КамАЗ» – от 80 тыс. долларов. Тягачи «вольво» или «ивеко» обходятся вдвое дороже…

 Тем не менее, спрос на них растет. Он достиг такого уровня, что западные автоконцерны в массовом порядке принялись открывать у нас собственные заводы. Весной «вольво» объявила, что вложит 100 млн. евро в предприятие под Калугой. Оно будет собирать по 10 тыс. тягачей в год. Шведская «скания» готова построить завод аналогичной мощности. Те же планы лелеют германский «даймлер» и американский «МАН».

 Перед лицом общей угрозы российские предприятия решили объединить усилия. ГАЗ заключил с КамАЗом соглашение о сотрудничестве. Речь не идет о покупке одним заводом другого. Они сотрудничают, прежде всего, в разработке новых конкурентоспособных моделей. Но в этом союзе явно не хватало белорусского производителя… Понятно, почему российский альянс не преминул сделать МАЗу недвусмысленное предложение. Наши предприятия готовы стать стратегическими инвесторами минского автозавода. Иными словами – взять его под свой контроль.

 Одна проблема. МАЗ – собственность белорусского правительства. Так что вопрос уперся в добрую волю г-на Лукашенко. Готов ли он пойти навстречу? Как сообщают наши источники, поначалу дело шло туго. Белорусы заявляли, что, мол, МАЗу неинтересно быть младшим партнером в этом альянсе… Но теперь дело близко к разрешению. По нашим данным, к переговорам о покупке МАЗа не без успеха подключились российские правительственные круги.

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