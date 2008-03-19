//НАШИ ПАРТНЕРЫ

наши партнеры

//Новости marketgid

//новости 24СМИ

//Поп-новости

//Сад и огород

//Экономика

Российские регионы на Лазурном берегу

№ 12(98) от 20.03.2008 [«Аргументы Недели », Владимир ЛЕОНОВ ]

Российские регионы на Лазурном берегу
Небоскреб «Югра» ждет своих инвесторов

Не желаем быть нефтяным придатком…

 ГУБЕРНАТОР Ханты-Мансийского АО – Югра Александр Филипенко сам представлял округ в Каннах. Он давно уже считает себя коренным жителем Ханты-Мансийска. Больше 30 лет работы в округе – с 1991 г. возглавляет этот сложный регион. Для него MIPIM в Каннах отнюдь не дебютный выход в свет. Все последние годы его работа подчинена одной идее – сделать регион комфортным для работы и постоянного проживания. Сегодняшнее нефтяное изобилие и связанное с ним финансовое благополучие как можно быстрее поставить на службу людям. Быть готовым к тому, что когда-нибудь человечество слезет с нефтяной иглы и перейдет на альтернативные источники энергии. Времена «углеводородных» методов освоения Сибири просто обязаны безвозвратно кануть в Лету.

 А для этого нужно «совсем немного» – Югра сама в первую очередь должна освободиться от нефтяной зависимости. Свыше 7% добываемой в мире нефти родом отсюда! Эта же задача, к слову, стоит и перед Россией в целом. Так что совершенно не противоречит экономическому курсу Правительства РФ. Для ее решения в округе из года в год проводят международные инвестфорумы, осуществляют планы развития не добывающих, а перерабатывающих отраслей промышленности. И регулярное представление Ханты-Мансийского автономного округа за рубежом из того же числа.

 Югра позиционирует себя как «территория освоения». Природные богатства в сочетании с толковым администрированием и притоком капитала извне практически гарантируют успех. Стратегия развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры предусматривает постепенное снижение относительной доли нефтяной промышленности в экономике региона: к 2020 г. она должна составлять не более 48% (сегодня – 89%). Диверсификация экономики произойдет за счет развития других отраслей, прежде всего связанных с высокими технологиями и инновационными разработками в сфере горнорудного комплекса, энергетики, лесной промышленности, строительства.

 Если лес – то не рубка и вывоз тысяч и тысяч кубометров кругляка, а его глубокая переработка. Конечный продукт – строительные материалы, целлюлоза. Если строительство жилья, то обязательно из произведенных в округе компонентов – от железобетонных изделий до стекла.

 Регион своим бюджетом и административным ресурсом всегда готов поддержать полезные начинания. Как известно, даже крупному и богатому инвестору порой становится неуютно на российских просторах. Особенно при отсутствии понимания во властных структурах.

 Почему регион сложный? Долгое время главными (и неглавными тоже!) действующими лицами в округе были «временщики». Коренными жителями считали лишь представителей малых народов Севера. Вахтовый метод в районах нефтепромыслов, такая же картина на лесозаготовках. Вся жизнь для большинства тех, кто здесь зарабатывал длинный рубль и северные пенсии, сосредотачивалась совсем в других местах – поюжнее, потеплее. Да и столица государства манила огнями и возможностями. И человек, сидя в собственной сургутской или няганской квартире перед телевизором, все равно мечтал о том, как вырвется на Большую землю с большими деньгами. Сегодняшний вектор развития Югры предлагает иное – здесь твой дом, работа, будущее твое и твоих детей.

Город будущего

 УЧАСТИЕ Югры было ударным. Большинство российских регионов сэкономили и выбрали места для своих экспозиций попроще и подешевле. Руководители округа пошли ва-банк и не прогадали! Раздвинув плечами мировых грандов (справа – стенд Парижа, слева – Мадрида!), Ханты-Мансийский автономный округ заметно оттянул внимание всей солидной публики на себя. На сибиряков работала и вывеска: «Югра – территория саммита Россия – Евросоюз 2008». Более 500 встреч и переговоров с потенциальными инвесторами. Экспозиция собирала толпы любопытных: интересно же, что это за место такое, что за «город будущего» в далекой Сибири строить собираются? Когда, по слухам, даже «по Москве медведи ходят, все пьют водку вместо воды и ничего круче матрешек и валенок не видели».

 Но пристальное внимание серьезного бизнеса понять легко. В мире осталось совсем немного мест, где есть возможность развернуться, с нуля создать что-то значимое. Что нового могут представить исхоженные вдоль и поперек Лондон, Москва и другие всем известные центры? Только точечные проекты, дорогущую землю и массу ограничений.

 Столица округа город Ханты-Мансийск, напротив, особо не отягощен богатым наследством в виде «неприкасаемых» памятников старины и культуры. Еще 15 лет назад главным «украшением» Ханты-Мансийска была почерневшая на лютых морозах «деревяшка» (местное название деревянных бараков) и унылые пятиэтажки в северном исполнении.

 Зато был и остается красивейший берег Иртыша, «зеленое море тайги», горные кряжи. Для архитектора создать генеральный план такого города – это возможность самореализации мастера. Потому известнейшие в градостроительстве имена украшают проекты городской застройки.

 В Ханты-Мансийском автономном округе решили, что пора приступать к практической стадии реализации самых амбициозных проектов. В первую очередь – это строительство самого высокого за Уральским хребтом, в азиатской части страны здания, гостинично-делового центра «Югра». 280-метровый небоскреб в виде искрящегося кристалла спроектировал знаменитый и востребованный во всем мире архитектор Норман Фостер. 56 этажей и 161 тыс. кв. м площадей!

 Конечно, Ханты-Мансийск и без Фостера давно не белый лист бумаги – город на глазах становится все краше и краше. Благодаря феноменальной популярности биатлона он на слуху и у любителей спорта. Уже сегодня демонстрирует суперсовременные и одновременно изящные архитектурные решения. Никаких случайностей! Если торговый центр – то высшего разряда. Если строится новое административное здание или офис, они обязательно вписываются в общий ансамбль. Дополнительная гарантия тому, что так и будет продолжаться – Эрик ван Эгераат, мировая звезда современного градостроительства. Он и его компания сейчас заняты тем, что разрабатывают генеральный план города, его облик.

 Губернатор Филипенко задолго до выставки выдвинул знаменитости главное требование – сохранить уникальные зеленые массивы, включенные в городской ландшафт. Задача непростая, тем более что холмы, на которых стоит город, – это остатки древнего ледника. Нужно максимально учитывать геологические и гидрологические условия. Город расположен на своеобразном полуострове, поэтому все части его – фасадные и главные. Об убожестве «приказано забыть».

 Реализация идей архитекторов Эрика ван Эгераата и Нормана Фостера позволит, по мнению Александра Филипенко, в короткие сроки превратить Ханты-Мансийск в современный деловой, культурный центр с привлекательной архитектурой и развитой инфраструктурой. Во Франции показали макет города с объектами, которые правительство автономного округа намерено построить с привлечением средств инвесторов.

 Но Ханты-Мансийск, административный центр Югры, еще не весь автономный округ. Проекты, реализуемые в Сургуте, Нижневартовске и других городах, пусть без участия «суперзвезд» архитектуры, от этого не стали менее интересными и привлекательными.

Стабильность – залог роста

 В КАННАХ г­жа Эльвира Набиуллина, министр экономического развития и торговли РФ, заявила, что Россия становится первой из перспективных площадок в мире. Главное преимущество – в достигнутой макроэкономической стабильности. За прошедшие восемь лет темп экономического роста в России составил 7% в год. По объему ВВП наша страна занимает 7-е место в мире. В 2007 г. приток иностранных инвестиций к нам составил 120 млрд. долларов. При этом иностранные инвесторы, знающие Россию не понаслышке, более позитивно оценивают в ней климат, чем потенциальные инвесторы.

Понравилась публикация? Поддержите издание!

5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]

*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес

Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контент

Добавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях

Обсудить наши публикации можно здесь:

  • Теги: 

//Новости Гнездо.ру

Загрузка...
?>

//Новости СМИ2

//В мире

Доктор военных наук: выход Америки из ДРСМД приведет к печальным последствиям для России

Доктор военных наук: выход Америки из ДРСМД приведет к печальным последствиям для России

США приостановили участие в Договоре о ракетах средней и меньшей дальности. Какие последствия будет иметь данный шаг для России и Европы, рассказал доктор военных наук, профессор Василий Лата.

//В мире

Сенатор Франц Клинцевич оценил доклад Мюллера о доказательствах сговора Трампа с Россией

Сенатор Франц Клинцевич оценил доклад Мюллера о доказательствах сговора Трампа с Россией

Член комитета Совета федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич историю с доказательством сговора президента США Дональла Трампа с Россией "большим блефом элит США".

//В мире

США начали противодействовать энергопоставкам России в страны ЕС

США начали противодействовать энергопоставкам России в страны ЕС

Американские власти начали противодействовать энергопоставкам России в страны ЕС. Палата представителей конгресса США приняла законопроект о противодействии энергопоставкам России в Европу.

//Новости Гнездо.ру

Загрузка...

//В мире

Тимошенко отказывается от данного обещания "вернуть Крым" сразу же после выборов

Тимошенко отказывается от данного обещания "вернуть Крым" сразу же после выборов

Кандидат в президенты Украины, лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко признала, что Украина не сможет себе "вернуть Крым" сразу же после выборов президента. Выборы на Украине пройдут 31 марта.

//В мире

Глава ЛНР огласил обязательное условие завершения гражданской войны на Украине

Глава ЛНР огласил обязательное условие завершения гражданской войны на Украине

Глава ЛНР Леонид Пасечник обозначил обязательное условие прекращения гражданской войны на востоке Украины. Соответствующее заявление политик сделал во время прямой линии с жителями Луганской области.

//Новости ADWILE

//Новости МирТесен

//Происшествия

В Минобороны РФ сообщили, что в Сирии погибли трое российских военнослужащих

В Минобороны РФ сообщили, что в Сирии погибли трое российских военнослужащих

В Сирии в конце февраля во время обстрела боевиками погибли трое российских военнослужащих. Об этом Минобороны стало известно только сейчас. Долгое время информация о гибели военных не поступала в военные ведомства.

//Спорт

30-летний ирландец Конор Макгрегор объявил о завершении спортивной карьеры

30-летний ирландец Конор Макгрегор объявил о завершении спортивной карьеры

Ирландский боец смешанного стиля (ММА), экс- чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях Конор Макгрегор объявил о завершении спортивной карьеры. Ему сейчас 30 лет.

//Политика

Пора уже реально бороться с коррупцией. Часы пробили!..

Пора уже реально бороться с коррупцией. Часы пробили!..

//Шоу-бизнес

Ольга Бузова поняла, как правильно жить, гуляя у Кремля

Ольга Бузова поняла, как правильно жить, гуляя у Кремля

Известная телеведущая и начинающая певица Ольга Бузова поделилась с подписчиками своими философскими размышлениями о жизни. В сообщении она советует, как стоит правильно жить.

//Новости партнеров

//Общество

Пёрл-Харбор – Севастополь – Одесса

Пёрл-Харбор – Севастополь – Одесса

31 марта на Украине пройдут президентские выборы. Вот что говорят о них в «верхах». Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что для Кремля предпочтительным в президентской гонке на Украине считается тот кандидат, кто добьётся мира в стране. Повторяется история 5-летней давности, когда Кремль поддержал и признал Порошенко новым президентом, обещавшим привести страну к миру за две недели.

//Общество

Доклад директора роддома в Башкирии о средней зарплате врачей насмешил медперсонал

Доклад директора роддома в Башкирии о средней зарплате врачей насмешил медперсонал

В Башкирии обсуждают доклад директора Салаватского роддома о зарплатах медицинского персонала. Цифры, которые назвала руководитель частного роддома, рассмешили медиков. Роддом недавно стал частным.

//Новости СМИ2

//В мире

Пентагон успешно испытал две противоракеты

Пентагон успешно испытал две противоракеты

В США испытали две противоракеты наземного базирования, успешно сбив межконтинентальную баллистическую ракету. Это были первые залповые испытания. Против МБР были одновременно запущены две противоракеты.

//Здоровье

Опубликованы советы кардиологов по быстрому снижению давления без лекарств

Опубликованы советы кардиологов по быстрому снижению давления без лекарств

Специалисты в области кардиологии дали советы по быстрому снижению артериального давления без лекарственных препаратов. Данные рекомендации перечислены в публикации, появившейся в российском интернет-сегменте.

//Криминал

Фрагмент кабеля правительственной связи похищен в центре Москвы

Фрагмент кабеля правительственной связи похищен в центре Москвы

Кусок кабеля правительственной связи украден неизвестными из коллектора возле Кремля в центре Москвы. Об исчезновение фрагмента кабеля стало известно в понедельник, 25 марта, днем.

//Спорт

Суд объявил дату слушания по делу Кокорина и Мамаева

Суд объявил дату слушания по делу Кокорина и Мамаева

Пресненский суд Москвы назвал дату слушания по делу футболистов Кокорина и Мамаева. Предварительное судебное заседание назначено на 3 апреля 2019 года. Об этом РИА Новости сообщил пресс-секретарь суда.

//Общество

Синоптики прогнозируют настоящее потепление в Москве к выходным 30 и 31 марта

Синоптики прогнозируют настоящее потепление в Москве к выходным 30 и 31 марта

Синоптики прогнозируют настоящее весеннее потепление в Москве и московском регионе к выходным, субботе и воскресенью, 30 и 31 марта. По прогнозу синоптиков, температура воздуха существенно повысится.

//В мире

Перебежчик из СБУ рассказал об идее украинской спецслужбы объявить войну России

Перебежчик из СБУ рассказал об идее украинской спецслужбы объявить войну России

Руководители Службы безопасности Украины предлагали киевским властям объявить войну России. С соответствующим заявлением выступил Василий Прозоров, перешедший на сторону РФ бывший сотрудник СБУ.

//Новости партнеров

//Общество

Исследователи выделили самые занятые регионы России

Исследователи выделили самые занятые регионы России

Эксперты Росстата провели исследование, которое показало самые занятые регионы России. По подсчётам исследователей, наиболее занятыми являются Чукотский (77,2%) и Ямало-Ненецкий (75,6%) автономные округа.

//В мире

Савченко призвала украинцев: 31 марта идите на выборы и "не отдайте ни одного голоса за старых политиков"

Савченко призвала украинцев: 31 марта идите на выборы и "не отдайте ни одного голоса за старых политиков"

Депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко призвала украинцев обязательно идти на президентские выборы, но не голосовать за «старых политиков», которые уже 27 лет у власти. «Чтобы не быть крепостным».

//Шоу-бизнес

Лишённая титула "Мисс Москва" посоветовала девушкам подумать, прежде чем вступать "в войны со всем миром"

Лишённая титула "Мисс Москва" посоветовала девушкам подумать, прежде чем вступать "в войны со всем миром"

Победительница конкурса красоты "Мисс Москва-2018" Алеся Семеренко, которую лишили титула, призвала девушек хорошо подумать, прежде чем участвовать в таких конкурсах.

//В мире

В Бишкеке Тимати устроил массовую давку своими бургерами

В Бишкеке Тимати устроил массовую давку своими бургерами

Массовая давка в столице Киргизии Бишкеке произошла на открытии бургерной российского продюсера и шоумена Тимати. Об этом сообщили киргизские масс-медиа.

//Общество

Генерал-майор ФСБ обнаружен мёртвым в своей квартире в Москве

Генерал-майор ФСБ обнаружен мёртвым в своей квартире в Москве

Генерал-майор ФСБ обнаружен мёртвым в своей квартире в Москве. Силовик жил в одной из квартир дома на севере столицы. По предварительным данным, следы насилия на теле покойного отсутствуют.

//Общество

Росгвардия сформировала охрану для Крымского моста

Росгвардия сформировала охрану для Крымского моста

Росгвардия сформировала специальную бригаду охраны для Крымского моста. Спецгруппа сможет предотвратить нападение как с суши, так и с моря. Виктор Золотов рассказал о формировании специальной морской бригады.

//Авторы АН

Все авторы >>

//Новости партнеров

//самое читаемое

1

"Я перестала стесняться", располневшая Дарья Пынзарь показала себя на пляже без фотошопа
2

Китайский Нур-Султан
3

"Меня бесят многие люди в нашем шоу-бизнесе", заявил композитор Виктор Дробыш
4

У полпреда президента в УрФО Николая Цуканова умер сын
5

Казахстан могут переименовать

//Новости СМИ2

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Читайте также

//Новости Lentainform.com

Загрузка...
Загрузка...
//Наши партнеры