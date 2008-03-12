Отголоски нацпроектов

ПО НАШИМ сведениям, В. Путин не очень доволен результатами всех этих программ. Связано это с тем, что недавно Счетной палатой был проведен так называемый закрытый аудит всех четырех «национальных проектов».

Хуже всего дела обстоят с «Доступным и комфортным жильем». Этот нацпроект выполнен только на 30%. А его подпрограмма по жилью для инвалидов – лишь на 1,5%!

Итоги реализации нац­проекта «Здоровье» тоже не радуют. Иные его направления были квалифицированы как бессмысленные. К примеру, в Пензенский центр кардиохирургии было поставлено новейшее оборудование. С его помощью можно проводить сложнейшие операции на сердце. Но в городе не оказалось врачей соответствующей квалификации, да и тем, кто есть, платить нечем. Вот и работают там специалисты из Москвы и Питера. Приезжают, как на нефтяные прииски, – вахтовым методом.

Немного лучше дела обстоят с нацпроектом «Развитие агро­промышленного комплекса». Здесь начала расти рентабельность производства. Но это стало результатом стремительного роста цен на сельхозпродукцию.

Между тем специалисты отмечают, что первые два года реализация программ нацпроектов и не могла быть успешной. Сегодня многое «устаканивается», и результаты уже в этом году будут более впечатляющими.