Отголоски нацпроектов
№ 11(97) от 13.03.2008 [ «Аргументы Недели » ]
ПО НАШИМ сведениям, В. Путин не очень доволен результатами всех этих программ. Связано это с тем, что недавно Счетной палатой был проведен так называемый закрытый аудит всех четырех «национальных проектов».
Хуже всего дела обстоят с «Доступным и комфортным жильем». Этот нацпроект выполнен только на 30%. А его подпрограмма по жилью для инвалидов – лишь на 1,5%!
Итоги реализации нацпроекта «Здоровье» тоже не радуют. Иные его направления были квалифицированы как бессмысленные. К примеру, в Пензенский центр кардиохирургии было поставлено новейшее оборудование. С его помощью можно проводить сложнейшие операции на сердце. Но в городе не оказалось врачей соответствующей квалификации, да и тем, кто есть, платить нечем. Вот и работают там специалисты из Москвы и Питера. Приезжают, как на нефтяные прииски, – вахтовым методом.
Немного лучше дела обстоят с нацпроектом «Развитие агропромышленного комплекса». Здесь начала расти рентабельность производства. Но это стало результатом стремительного роста цен на сельхозпродукцию.
Между тем специалисты отмечают, что первые два года реализация программ нацпроектов и не могла быть успешной. Сегодня многое «устаканивается», и результаты уже в этом году будут более впечатляющими.
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