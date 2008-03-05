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В Россию придет сберпочта

№ 10(96) от 06.03.2008 [ «Аргументы Недели » ]

 Почтово-банковская интрига обещает быть весьма острой. Недавно руководителем «Почты России» стал Андрей Казьмин. Он возглавлял Сбербанк в 1996-2007 годах. При г-не Казьмине сеть отделений Сбера выросла до 20 тыс., а капитализация достигла 700 млрд. рублей.

 Не секрет, что возглавить почтовое ведомство Андрею Ильичу пришлось в «добровольно-принудительном» порядке. Но он не опустил рук. Естественное преимущество российской почты - огромное число отделений, их более 40 тысяч. Талантливый финансист не мог упустить такую возможность.

 Первым делом он взял под свой контроль Связь-Банк. Эта дочерняя структура почты обслуживает почти все ее расчеты. Главой этого банка стала давняя соратница г-на Казьмина - Алла Алешкина (бывший зампред Сбера). Новое руководство строит грандиозные планы. Связь-Банк хочет потягаться со Сбербанком сначала по числу отделений в стране, а затем, чем черт не шутит, и по капитализации.

 Одна беда, ФГУП «Почта России» - убыточное предприятие. Собственных средств на развитие банковского проекта у нее нет. Но для г-на Казьмина и это - не проблема. По данным «АН», он активно лоббирует преобразование почты в госкорпорацию. В этом случае государству придется выделить огромные деньги на реорганизацию ведомства. Вдобавок в собственность новой госкорпорации передадут все почтовое имущество.

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