В Россию придет сберпочта

Почтово-банковская интрига обещает быть весьма острой. Недавно руководителем «Почты России» стал Андрей Казьмин. Он возглавлял Сбербанк в 1996-2007 годах. При г-не Казьмине сеть отделений Сбера выросла до 20 тыс., а капитализация достигла 700 млрд. рублей.

Не секрет, что возглавить почтовое ведомство Андрею Ильичу пришлось в «добровольно-принудительном» порядке. Но он не опустил рук. Естественное преимущество российской почты - огромное число отделений, их более 40 тысяч. Талантливый финансист не мог упустить такую возможность.

Первым делом он взял под свой контроль Связь-Банк. Эта дочерняя структура почты обслуживает почти все ее расчеты. Главой этого банка стала давняя соратница г-на Казьмина - Алла Алешкина (бывший зампред Сбера). Новое руководство строит грандиозные планы. Связь-Банк хочет потягаться со Сбербанком сначала по числу отделений в стране, а затем, чем черт не шутит, и по капитализации.

Одна беда, ФГУП «Почта России» - убыточное предприятие. Собственных средств на развитие банковского проекта у нее нет. Но для г-на Казьмина и это - не проблема. По данным «АН», он активно лоббирует преобразование почты в госкорпорацию. В этом случае государству придется выделить огромные деньги на реорганизацию ведомства. Вдобавок в собственность новой госкорпорации передадут все почтовое имущество.