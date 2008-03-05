Афера века

ОФИЦИАЛЬНАЯ версия дела «Сосьете Женераль» такова. Мелкий клерк Жером Кервель втихую поигрывал деньгами банка. Целый год ему каким-то образом удавалось водить коллег за нос. Мол, хитроумный мошенник подделывал документы, пользовался чужими паролями и всячески запутывал службу безопасности. Он ставил на кон все большие суммы. В конечном счете клерк рискнул 50 млрд. евро. Эта сумма превышает капитализацию всего банка!

Но тут, на его беду, разразился финансовый кризис. Руководство «СЖ» внезапно прозрело, тут же поймало негодяя за руку, принялось закрывать его сделки и потеряло на этом 4,9 млрд. евро. Понятно, что эта версия шита белыми нитками. Что было на самом деле?

А на деле г-н Кервель осторожничал. Он делал сразу две противоположные ставки на одинаковую сумму. Одна была на повышение, другая – на понижение. В итоге каждый раз игрок оказывался «в нуле».

Этим-то и воспользовался банк. Поймав «мошенника» за руку, он поднял «вселенский вой». Само собой, рынок после этого с грохотом рухнул. Вот только банкиры «забыли» упомянуть о второй – «понижательной» ставке Кервеля. Она-то и сыграла, принеся прибыль. Куда делись эти деньги? Существует версия, что вся эта афера с «подставой» мелкого клерка затеяна пулом влиятельных европейских банкиров. Они компенсировали свои убытки от потерь на рушащемся американском рынке.

Напомним, что Жерома Кервеля очень быстро отпустили из полиции. Не исключено, что через несколько лет ему дадут вовсе не срок, а орден Почетного легиона…