Страшная сила торговли

ДАВНО известно, что больше всего от ВТО пострадают наша легкая промышленность, производство сельхозтехники, химпром, фармацевтика и самолетостроение. Соответственно, понятна и география «рисковых» регионов. Это центр России (легкая промышленность), Нижнее Поволжье (машиностроение), Пермский край (химпром). Под ударом оказалась и Московская область – это еще один центр легпрома.

Только вот «удара» они почти не почувствуют. Эксперты Высшей школы экономики провели масштабное исследование по заказу Минэкономразвития. Они доказали – либерализация внешней торговли не приведет к стремительному росту импорта. Благодаря новым послаблениям за семь лет импорт прибавит только 5%. Цены на иност­ранные товары тоже почти не изменятся. В момент вступления России в ВТО «средневзвешенная» таможенная пошлина будет 13,5%. За семь лет она понизится до 10%. Главный вывод: опасаться ВТО глупо. «Будет либо так же, как сейчас, либо чуть лучше», – резюмирует начальник Департамента Минэкономразвития Максим Медведков.