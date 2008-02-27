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Служебный «Ламборджини»

Чиновники пересаживаются с лимузинов на гоночные автомобили

№ 9(95) от 28.02.2008 [«Аргументы Недели », Подготовил Константин ГУРДИН ]

Служебный «Ламборджини»

Автомобильные аппетиты чиновников не знают границ. Они рассаживаются на все более дорогие иномарки. Некоторых уже не устраивают даже «Ауди», «БМВ» и «Мерседесы». Дело дошло до того, что мелкие региональные функционеры приобретают на средства казны очень дорогие «Лексусы», элитные внедорожники или, на худой конец… гоночные спорткары. Если так пойдет и дальше, через пару лет российское чиновничество в массовом порядке пересядет на бюджетные «Порше», «Ламборджини» и «Роллс-ройсы».

Гуляй, казна!

В распоряжение «АН» попали данные о госзакупках автомобилей за последние несколько лет. Самое забавное – оказалось, казну «раздевают» вовсе не в Москве, а на местах. Чем дальше в лес, тем круче у чиновников иномарки. Хотя, конечно, в столице тоже не без греха. Больше всего поражает несоответствие между масштабами «контор» и запросами их начальства.

Так, Центр гигиены и эпидемиологии в Москве был как без рук без «Ауди А8» со скромным ценником в 4,6 млн. рублей. Для нас осталось загадкой и то, каким образом ФГУП «Всероссийский центр карантина растений» выживал, не имея на балансе двух новых «Ауди А8» за 6,4 млн. рублей? Теперь, когда оба ведомства купили эти машины за счет федерального бюджета, их руководству спится спокойнее?

В Москве такие выходки не всегда проходят безнаказанно. Другое дело – регионы! Там понимают – казна заплатит за все, и нечего беспокоиться. Зато – какая радость местному начальству. Иначе зачем бы Управлению федеральной регистрационной службы по Курганской области (УФРС) понадобился автомобиль «Мазда 6»? Да еще и непременно в спортивном исполнении с двигателем 2,3 литра. И обязательно – цвета «зеленый металлик»? Именно такие трогательные подробности управление прописало в конкурсной заявке. Компания УКС «Агрострой» не имеет к «Мазде» никакого отношения. Тем не менее она охотно продала курганским чиновникам этот гоночный автомобиль. Всего за 900 тыс. рублей!

Российские «регистраторы» не экономят на «колесах» и в других регионах. Управление регистрационной службы Воронежской области купило ни много ни мало «Лексус ЭрИкс 300». По сходной цене – 1,67 млн. рублей. Почин подхватило рязан­ское отделение УФРС. Оно обзавелось за счет казны внедорожником «Вольво XC 90» стоимостью 1,5 млн. рублей. Конечно, на «уазике» за 200 тыс. руб. объезжать владения не так комфорт­но.

Десятки чиновников «рассекают» по Руси на служебных «Лексусах».

С чего вдруг у «регистраторов» по всей стране проснулась любовь к очень дорогим иномаркам? Рискнем предположить, что отмашку дало начальство. Видимо, по той же причине разгулялись и российские казначеи. Управление федерального казначей­ства по Саратовской области решилось на покупку внедорожника «Хендэ Санта Фе Суприм» за 1,376 млн. рублей. Маловато будет. Тюменское отделение казначейства не сочло за грех спустить 2,4 млн. бюджетных рублей на «Тойоту Ленд Крузер 100». Налицо профессиональная забота о благополучии государственной казны…

Скромный «Лексус»

На фоне процветающих казначеев, растениеводов и регистраторов запросы управления Россельхознадзора по Оренбургской области выглядят скромно. Производственная необходимость заставила управление купить джип «Тойота Ленд Крузер Прадо» стоимостью 1,64 млн. рублей. Невско-Ладожское бассейновое управление и вовсе довольствовалось скромным автомобилем «Шевроле Трайл Блейзер» за 1,184 млн. рублей. Плавали – знаем.

Не подкачал и Томский государственный университет. Он, похоже, озаботился экономией бюджетных средств. Университет купил себе за счет бюджета две «Тойоты Камри» за 2,68 млн. рублей. Скромные все-таки люди – профессора. Могли бы и на «Порше» государство растрясти…

Хотя, как показало расследование «АН», пока что чиновники стесняются покупать за счет бюджета машины уровня «Порше», «Мазератти» или «Феррари». Как ни странно, не было даже закупок «Инфинити». Видимо, только потому, что официальные поставки этой марки в нашу страну начались недавно. Но все впереди. По крайней мере, казна уже оплатила несколько десятков «Лексусов».

Что и говорить – машина хорошая. Правда, ни в одной стране мира чиновники не дошли до такой степени наглости, чтобы ездить на автомобилях этого уровня. Иные «Лексусы» стоят дороже квартиры! Да и обслуживание влетает в копеечку. Например, Федеральному управлению дорог Магадана одна только годовая страховка ОСАГО на роскошный внедорожник «Лексус  ЛХ-470» обошлась в 21,7 тыс. рублей. Кстати, магаданское дорожное управление не забыло заодно застраховать за государственный счет и два внедорожника «Ниссан Сафари»…

Кто еще из госслужащих рассекает по Руси на «бюджетных» «Лексусах»? Таких  чиновников так много, что скоро им впору будет открывать свой автоклуб. По нашим данным, владельцами «Лексусов ДжиЭс-300» стали Архангельский областной суд, Тюменский государственный нефтегазовый университет и Кемеровский государственный сельскохозяйственный институт.

Бедное сельское хозяйство! Хотя ущерб для казны невелик – «трехсотый» «Лексус» стоит всего-то 2 млн. рублей. Не так дорог и «Лексус ЭрИкс-350», приглянувшийся руководству территориального управления Федеральной службы финансово-бюджетного надзора в Новосибирской области. Машину той же марки прикупил и Санкт-Петербургский филиал Российской таможенной академии им. Бобкова.

Всех не перечислишь. Примеров у нас в запасе хватает. Интересно другое. Каким образом мелким чиновникам удается покупать элитные иномарки за счет казны? И при этом оставаться «чистыми»? Все просто. Государство само подложило себе свинью. Во-первых, выбор марки машины – дело вкуса конкретного начальника. Какую «закажет», такую и купят. Контроля никакого, главное – уложиться в бюджет. Во-вторых, хотя все госзакупки давно проводятся на тендерах, аукционах или конкурсах, это ничего не меняет. «Если заявку на поставку подала только одна фирма, ей и достается заказ», – объясняет наш информированный источник.

Этой лазейкой чиновники пользуются вовсю. По подсчетам «АН», в половине случаев аукционы признают «несостоявшимися». Только из-за того, что на них явился всего один поставщик. По правилам, он и выигрывает конкурс. Ну и что, что изначально назначенная чиновниками стоимость автомобиля нередко выше, чем его цена у официального дилера? Так бывает сплошь и рядом, но на деле выигрывают «придворные» компании, а реальная стоимость машины, похоже, никого не волнует.

Вдумайтесь: какие вообще могут быть конкурсы, если у всех иномарок в нашей стране есть строго фиксированная цена от производителя? Все, о чем можно договариваться, – так это о скидках. Казалось бы, звони в представительство, выбивай поблажки. Ан нет. Правда, как показало наше расследование, разница в ценниках обычно не превышает нескольких сотен тысяч рублей. Разумеется – не в пользу казны. Вот и вся нехитрая бухгалтерия чиновничьих автозакупок.

«Ноев ковчег» в гараже

В 2004 г. в России началась административная реформа. Цель была благой – работа чиновников должна была стать прозрачнее. Помимо прочего речь тогда зашла и о больной теме «ведомственных лимузинов». Государство пообещало провести ревизию автопарка. Зачем плодить «ноев ковчег» из самых разнообразных автомобилей? Нам сообщили, что чиновники будут ездить за государственный счет только на двух марках машин. Самому высокому начальству, включая министров и президента, предназначались «БМВ». Остальным – «Волги» или на крайний случай «Форды». Также обещали, что для всех ведомств устроят единую систему закупок. Это дало бы огромную экономию как на самих машинах, так и на их обслуживании.

С начала реформы прошло три года. Что мы имеем на практике? Похоже, выполнить обещания удалось одному только Управлению делами президента. Его гараж действительно перевели на «БМВ» калининградской сборки.

С «Волги» – на «Вольво»

По нашим данным, государство тратит на закупку автомобилей 2,5 млрд. руб. в год. На этом фоне 149 млн. руб., в которые обошлось обновление кремлевского автопарка, – капля в море. Но реальные расходы казны на содержание 800тысячного ведомственного автопарка гораздо выше. Вот удачный пример. Несколько лет назад в Питере разразился грандиозный скандал. Городских чиновников в массовом порядке пересадили с «Волг» на «Вольво». Как обычно, власти объясняли это решение тем, что иномарка, хоть и дороже при покупке, но реже ломается и потому позволяет существенно экономить при эксплуатации.

Экономия вышла – закачаешься. Мало того что бюджет Петербурга потратил на эти машины 50 млн. рублей. Выяснилось, что расходы на эксплуатацию новых авто составят 75 млн. руб. в год. Вышло, что каждая машина обойдется городу в… 150 тыс. руб. в месяц! Вдумайтесь – каждый «трудовой» час эксплуатации одного чиновничьего «Вольво» опустошает бюджет на 625 рублей. При таких расходах государству дешевле было бы нанять машину с водителем на стороне.

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