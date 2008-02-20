Продовольствие – в удовольствие!

ПО СВОЕМУ масштабу «Продэкспо» считается крупнейшей выставкой не только в нашей стране, но и вообще в Восточной Европе. Сейчас ее экспонаты заняли почти 73 тыс. кв. м площади. Показать товар лицом изъявили желание свыше двух тысяч крупных, средних и малых предприятий. Они представляли более 60 стран ближнего и дальнего зарубежья.

Производители привезли в первопрестольную мясную, молочную, рыбную, диетическую продукцию; кондитерские и хлебопекарные изделия; бакалею, консервы, кофе, чай, соки, соусы, приправы… По мнению не только рядовых посетителей, но и специалистов, одним из самых ярких и интересных традиционно стал водоч­ный павильон.

В ходе «Продэкспо-2008» состоялись международные дегустационные конкурсы, чьей задачей было выявить лучшие товары среди аналогичных. По их итогам присуждались награды выставки. В частности, прошли конкурс «Лучший продукт» (он охватывал широкий ассортимент продовольственных товаров, включая алкоголь) и специальный конкурс ликероводочной и винодельческой продукции. В последнем принимали участие такие предприятия, как ООО «Русь» (Екатеринбург), ЛВЗ «Кузбасс», ЛВЗ «Хабаровский», тольяттинский ЛВЗ «ТАЛКО», ООО «Витта» (Новосибирск), и многие другие.

Отличилась компания «Алкогольные заводы Гросс» («АЗГ»). Несмотря на очень серьезную конкуренцию, ее продукция была удостоена медалей сразу в обоих конкурсах. В «Лучшем продукте» водка премиум-класса «Русский Бриллиант» получила гран-при. Изготавливать ее начали всего четыре года назад, но и за столь короткое время она уже высоко оценена не только специалистами, но и – самое главное – обычными покупателями.

– Своими победами мы подтвердили качество нашей продукции в глазах независимых экспертов, прекрасно разбирающихся в качестве алкогольных изделий, – заявила главный технолог «АЗГ» Светлана Соколова. – Оборудование закупалось в Италии, над дизайном работали специалисты из Англии, стеклодувы привлекались французские. Свою лепту внесли также поляки – лучшие в Европе печатники по стеклу. Оставалось лишь наполнить оригинальную бутылку не менее достойным российским содержимым. Что нам вполне удалось.

У «Русского Бриллианта Diamond Filter» есть дополнительная ступень очистки – алмазная фильтрация, которая придает продукту особый уникальный блеск. Такую технологию мы стали применять первыми в мире. Вообще эта марка получилась исключительно удачной. Это подтверждают многочисленные награды на конкурсах в Москве, Санкт-Петербурге, Брюсселе, Милане, Токио, Софии, Сочи. Благодаря ей наша группа компаний, которая управляет тремя современными комплексами в Ульяновске (ЛВЗ «Кристалл»), Иркутске (ЛВЗ «Байкальский кедр») и Волгограде (ЛВЗ «Южная Винно-Коньячная Компания»), получила почетный титул «Официальный поставщик Московского Кремля».

Еще одна марка «Алкогольные заводы Гросс» – «Буфетная» была удостоена золотой медали «Продэкспо-2008» по итогам специального конкурса ликероводочной и винодельческой продукции.

Выставка «Продэкспо-2008» завершила работу, и разъезжались участники в хорошем настроении. Многие из них уже по ходу выставки успели заключить выгодные соглашения. Вот что сказал в беседе с нами заместитель директора по коммерции омского винно-коньячного завода «Сибирь» Сергей Ипатов: «Мы впервые приняли участие в ­«Продэкспо». И ничуть об этом не жалеем. Задача – расширить географию поставок – выполнена. Получено немало полезной информации, касающейся сбыта продукции. Заключено несколько договоров. В общем, наши ожидания полностью оправдались. Думаю, то же самое могут сказать и другие участники».