Нефтяная «Нога»

ПОЧЕМУ иностранные акционеры почившего в бозе ЮКОСа обращаются именно в ООН? Дело в том, что в 1991 г. Россия подписала так называемую Энергетическую хартию. Вроде бы – рядовой документ, ничего особенного. Хартия – обычное международное соглашение об использовании энергоресурсов, в том числе и нефти. Но оказалось, что, подписав ее, Россия неожиданно поставила себя под удар.

Как выяснили «АН», в декабре 1994 г. наши чиновники подмахнули и дополнительный «Договор к Энергетической хартии». В нем особо оговаривается, что энергетические компании нельзя национализировать без выплаты компенсации. Более того, от государства, которое ратифицировало хартию, любой «обиженный инвестор» может потребовать, чтобы спор был вынесен на рассмотрение в международном арбитражном суде.

Вот этой юридической лазейкой и собираются воспользоваться истцы по делу ЮКОСа. По нашим данным, они будут «напирать» на то, что Российская Федерация фактически экспроприировала компанию. Мол, наши власти намеренно довели нефтяного гиганта до банкротства, в одночасье доначислив ему налогов более 30 ­млрд. долларов.

Шансы, что в арбитраже ООН к этим аргументам прислушаются, не так уж и малы. В деле ЮКОСа действительно осталось немало белых пятен. Например, российский суд так и не объяснил, каким образом владельцы опальной компании могли с 2000 г. по 2003 г. украсть у государства 30 млрд. долларов. Ведь весь оборот ЮКОСа в 2003 г., на пике развития, составил менее 9 млрд. долларов.

Так что интрига обещает быть очень острой. Внимание мировой общественности к этому процессу гарантировано. Конечно, в мире и думать давно забыли о каком-то там ЮКОСе и всех этих непонятных для иностранцев «разборках русских». Зато передовицы мировых газет явно украсит сумма иска.

За причиненный ущерб инвесторы ЮКОСа требуют самую большую компенсацию в истории международного арбитража. Номинальная сумма иска – 32 млрд. долларов. Но, скорее всего, в ходе слушаний она сильно подрастет. С момента банкротства компании нефть только дорожала. Соответственно, росла и сумма якобы «недополученных» обиженными совладельцами доходов. Поэтому истцы уже заявили, что собираются потребовать компенсацию в 50 млрд. долл., но – гулять так гулять. Поскольку аппетит приходит во время еды, планка, вероятно, поднимется до 100 млрд. долларов.

Сейчас сложно оценить перспективы гаагского процесса. Ясно, что в конечном счете все будет зависеть от того, захочет ли суд ООН раздуть крупный международный скандал. Но возникает и другой вопрос. Предположим, Россия проиграет. Однако, даже если суд в Гааге встанет на сторону акционеров, почему Россия должна выполнять его решение?

Казалось бы, тут и думать не о чем. Не должна. Наша страна действительно подписала злополучный «Договор к Энергетической хартии». Но ратифицировать мы его не стали! Российские законодатели прекрасно понимали, чем это грозит стране. Поэтому Госдума из года в год откладывала ратификацию в долгий ящик. Получается, в лучшем случае инвесторам ­ЮКОСа светит раздуть шумный, но бесполезный сандал?

Все не так просто. Дело в том, что в ст.45 «Договора к Энергетической хартии» говорится, что до ратификации каждая страна должна выполнять это соглашение «во временном порядке». Конечно, если это не противоречит ее законам. При подписании хартии любое государство имеет право отказаться выполнять статью 45. Но Россия этого не сделала. Десять лет назад мы мечтали о притоке иностранного капитала. Потому россий­ские власти решили, что не стоит лишний раз пугать инвесторов.

Так что, если акционеры ЮКОСа докажут, что нефтяная компания была «экспроприирована», России, возможно, придется раскошелиться. С другой стороны, международный арбитраж – последний шанс для этого дела. Если Гаагский суд решит, что ЮКОСу досталось поделом, более высоких инстанций просто не останется. Так что других способов надавить на Россию у бывших акционеров нефтяного гиганта уже не будет.

Чемодан, вокзал, Гаага

ДО ПОСЛЕДНЕГО времени иностранные суды не баловали акционеров ЮКОСа. Два иска американских инвесторов в суды Хьюстона и Вашингтона остались неудовлетворенными. Не прокатило и в Лондоне. В 2006 г. тамошний Высокий суд отклонил иск европейских акционеров ЮКОСа. Они требовали запретить «Роснефти» торговать акциями на Лондонской бирже, поскольку после раздела ЮКОСа ей достался самый лакомый кусочек – «Юганскнефтегаз». Но Лондонский суд постановил, что «Роснефть» здесь ни при чем.

Однако в прошлом году фортуна неожиданно повернулась лицом к бывшим владельцам ЮКОСа. На компанию посыпались подарки от европейских судов. В августе верховный суд Швейцарии разморозил все счета нефтяного гиганта в банках страны. Вдобавок он сделал громкое политическое заявление. По мнению суда, дело ЮКОСа в России носит заказной характер и «характеризуется нарушением прав человека».

В конце октября «борьбу за права человека» продолжил окружной суд Амстердама. Он счел, что банкротство ЮКОСа не соответствует голландскому законодательству. Из-за этого Россия не может продать за долги зарегистрированную в Голландии компанию «Юкос Финанс». Она владеет половиной основного европейского актива ЮКОСа – транзитной компанией «Транспетрол».