Авиаконструкторов лишат московской прописки
№ 8(94) от 21.02.2008 [«Аргументы Недели », Отдел экономики ]
«ОБЪЕДИНЕННАЯ авиастроительная корпорация» вкладывает 25 млрд. руб. в создание «Национального центра авиастроения». Его построят в подмосковном Жуковском. В «Центре» соберут лучших конструкторов «Сухого», корпорации МиГ, «Яковлева», «Ильюшина» и «Туполева». Одна загвоздка. Сейчас все эти организации дислоцируются в столице. Захотят ли специалисты уезжать из Москвы?
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