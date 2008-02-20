Авиаконструкторов лишат московской прописки

«ОБЪЕДИНЕННАЯ авиастроительная корпорация» вкладывает 25 млрд. руб. в создание «Национального центра авиастроения». Его построят в подмосковном Жуковском. В «Центре» соберут лучших конструкторов «Сухого», корпорации МиГ, «Яковлева», «Ильюшина» и «Туполева». Одна загвоздка. Сейчас все эти организации дислоцируются в столице. Захотят ли специалисты уезжать из Москвы?