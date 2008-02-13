Адмиральская прибавка

ЗЛОПОЛУЧНЫЙ авианосец достался России от СССР. В 1994 г. на судне произошла крупная авария - взрыв паропровода. Корабль решили отремонтировать и продать Индии. Сделка состоялась в 2000 году. Но заплатили индусы до смешного мало - 400 млн. долларов. Между тем, одни только работы по модернизации и восстановлению крейсера оцениваются в 1,5 млрд. долларов.

Индия доплатить отказывалась. Россия в свою очередь постоянно переносила сроки сдачи корабля. Теперь нам удалось договориться. Но, увы - пока только на половину нужной суммы...