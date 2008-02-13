Население разыграют по-крупному

«СПОРТЛОТО» принесло государству 500 млрд. рублей. Этих денег хватило, чтобы полностью финансировать весь советский спорт. Вот и нынешнее «Гослото» запустили с невиданным размахом. До конца 2008 г. заработают 4 тыс. терминалов по продаже билетов. К 2012 г. их станет 16 тысяч. Электронные киоски появятся во всех населенных пунктах, где проживают более 3 тыс. человек. Выручка должна превысить 90 млрд. руб. в год.

Сможет ли новая лотерея дотянуться до «Спортлото»? Эксперты в сомнениях. Во-первых, право на проведение «Гослото» почему-то получил частный оператор. Это компания «Орглот» - дочка «Газпромбанка». Во-вторых, наше население привыкло тратить деньги не на электронные розыгрыши, а на лотереи-«стиралки».