Засада на дорогах

В 50 тыс. российских сел нет асфальтированных дорог. В пяти субъектах Федерации вообще отсутствуют железнодорожные пути. Из-за этого не разрабатываются сотни богатейших месторождений. Страдает и население. Чтобы добраться на поезде из одного региона в другой, соседний, двум третям россиян приходится делать крюк через Москву.

Проблемы нарастают. По данным «АН», на их решение правительство за семь лет выделит более 5 трлн. рублей. Целевую программу развития транспортной сети, первоначально рассчитанную до 2010 г., продлят еще на пять лет.