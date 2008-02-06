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Машина в просрочку

Что грозит тому, кто откажется возвращать автокредит

№ 6(92) от 07.02.2008 [«Аргументы Недели », Павел ХИЦКИЙ ]

Машина в просрочку
Автокредит лучше брать от производителя

Скрытые расходы

 ТОМУ, кто хочет взять заем на машину, нужно запомнить два простых правила. Во-первых, существует два типа таких кредитов: от банка и от производителя. Одалживать на машину у производителя гораздо выгоднее.

 Во-вторых, у большинства «банковских» автокредитов есть две цены – заявленная в рекламе и истинная. С одной стороны, банки утверждают, что проценты по автокредитам в России ниже, чем по большинству остальных займов. На первый взгляд это действительно так. Стандартная ставка – 10% годовых в валюте и 12–14% в рублях.

 Вроде бы условия приемлемые. Но заявленной в рекламе процентной ставкой расходы клиента не ограничиваются. Банки часто навязывают в договорах «комиссии за обслуживание счета». Отвертеться от них не удастся. Эти комиссии добавляют к стоимости кредита по 0,2–0,5% в месяц. В результате к 9–14% годовых приплюсовываются еще 10–12%. В общей сложности набегает… до 25% годовых!

 К счастью, такая практика постепенно уходит в прошлое. Банки один за другим отказываются от комиссий за ведение счета. Также многие из них отменили «поборы» за рассмотрение заявки (1,5–5 тыс. руб.) и выдачу кредита (0,5–5% от его суммы).

 Благодарить за это нужно мировые автоконцерны. Их стараниями в России медленно, но верно распространяется общемировая практика. За рубежом «кредитная» машина достается покупателю либо вообще без переплат, либо под символический процент. Это становится возможным, когда деньги одалживает не банк, а сам производитель.

 В нашей стране такие программы появились у трех автоконцернов. Самые низкие ставки – у «Форда». Если покупатель сразу готов выложить 30–50% стоимости машины, то в зависимости от модели ему выдают кредит под 1,9–4,9% годовых. Скрытые «поборы» отсутствуют. Правда, придется дополнительно раскошелиться на автострахование – оно добавит еще 5% годовых.

 Не зевают и конкуренты. Компания «Ниссан-Рено» выдает кредиты под 3,9–9% в рублях. «Тойота» раздает займы под 6,9% на модель «Камри» и под 9–11,5% на остальные модели. Это не так уж и дешево, но все равно выгоднее, чем брать кредит у банка. Единственный дополнительный сбор у «японцев» – комиссия за выдачу кредита (1,5–3 тыс. рублей).

Праздник кредитора

 ИТАК, уже сегодня в России можно реально купить новую машину в долг без особой переплаты. Значит, одним подводным камнем стало меньше. Но проблем у владельцев кредитного автомобиля все равно хватает.

 Прежде всего немалую головную боль может причинить автострахование (КАСКО). Большинство (но не все) банки требуют, чтобы купленная в кредит машина была застрахована по такой программе. Обходится это недешево. За КАСКО нужно выложить в год 8–10% от стоимости «железного коня». Но дело не только в дороговизне. Важно внимательно читать условия договоров.

 Например, одна страховая компания вписала туда, что может отказать в выплате, если во время аварии водитель ехал по встречной полосе. Другой страховщик отказался платить при угоне. Основанием стало то обстоятельство, что машина исчезла, когда хозяин припарковал ее у дома. Как оказалось, по условиям страхового договора он был обязан держать ее на охраняемой стоянке.

 Впрочем, если автомобиль угнали, а страховщик честно выплатил возмещение, это еще не означает, что клиент полностью освободился от долга. Если страховая выплата не покрывает остаток кредита, разницу придется выплачивать заемщику.

 Такая ситуация вполне возможна. Представим, что машину угнали через два месяца после покупки. Автомобиль уже не считается новым, поэтому страховщик возместит банку около 70% его стоимости. Первоначальный взнос был 20%. Стало быть, разницу в 10% возьмут… с бывшего владельца.

 Мало того: некоторые банки приравнивают эту операцию к досрочному погашению кредита. И если в контракте не прописано, что при угоне за такой возврат не начисляются штрафные проценты, их также придется заплатить.

 Но все перечисленные расходы – еще цветочки по сравнению с тем, что ждет того, кто просрочил выплаты по автокредиту. В этом случае начнут «капать» штрафные проценты. В некоторых банках они достигают 1% от суммы просроченного платежа в день.

 Время работает против должника. Обычно кредитор ждет 90 дней. А затем подает в арбитражный суд и конфискует машину. Важно знать: на штрафах может набежать внушительная сумма. Скажем, если ваш ежемесячный платеж – 17 тыс. руб., то из расчета 1% в день за три месяца просрочки «натикает» 30 тыс. рублей штрафов…

 Поэтому, если не можете расплатиться, лучше сразу идти «сдаваться» в банк. Если машина на этот момент стоит больше, чем вы остались должны банку, вам выплатят разницу. Процедура выстроена так: финансисты нанимают независимого эксперта, который оценивает автомобиль. После этого машину выставляют на продажу по рекомендованной цене. Часто – в том же салоне, где этот автомобиль и был куплен.

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