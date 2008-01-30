Трудности перевода

ПО СТАТИСТИКЕ, частные лица переводят из России за рубеж более 6 млрд. долл. ежегодно. Еще до 15 млрд. долл. пересылаются внутри страны. При этом до недавнего времени проблема выбора «переводчика» перед россиянами просто не стояла. Деньги переправлялись либо через почту, либо через Сбербанк.

Но времена изменились. Сейчас через «Почту России» пересылается всего около 190 млн. руб. в год. Конечно, такой перевод дойдет до самого отдаленного поселка, но деньги придется ждать трое суток. К тому же стоит «доставка с ямщиком» недешево. Например, за отправку 5 тыс. руб. через «КиберДеньги» – так теперь называются переводы «Почты России» – возьмут 217 рублей.

Несколько лучше обстоят дела у Сбербанка. Еще недавно его ставки, как и у почты, доходили до 5%, а ждать денег приходилось по нескольку дней. Но банковские переводы не зря считаются самыми дешевыми из всех. Как только схлынули последствия кризиса 1998 г., в России появились компании, доставляющие деньги за сутки и довольствующиеся 0,5–2,5% комиссионных.

В конце концов и Сбербанк был вынужден снизить ставки. Сейчас он пересылает деньги по России за 1,5%.

Но если деньги требуется переслать мгновенно, банковский перевод не поможет – средст­ва идут не менее суток. Для экст­ренных случаев существуют так называемые системы «экспресс-переводов». С их помощью деньги доходят за несколько минут.

Чтобы отправить средства «экспрессом», не требуется ни российского гражданст­ва, ни регистрации. Обычно требуют только паспорт.

В России уже работает с десяток таких систем, в том числе два мировых лидера «экспресс-переводов» – «Вестерн Юнион» и «Маниграм». Оба пересылают деньги почти в любую страну мира за 10–15 минут. Казалось бы, выбор очевиден – западные компании надежнее. Но на самом деле все не так просто.

Во-первых, цены иностранных «переводчиков» низкими не назовешь. При отправке денег в СНГ комиссия может достигать 6%, а в дальнее зарубежье – 15% от перевода. А во-вторых, у каждой системы есть свои неприятные особенности. Например, «Маниграм» не пересылает деньги в рублях. А сеть «Вестерн Юнион» в России вовсе не так велика, как кажется, – в нее входит всего 2,5 тыс. пунктов обслуживания.

Конечно, за пределами России и СНГ сеть пунктов обслуживания у российских компаний гораздо уже, чем у «Вестерн Юнион» или «Маниграм». Но, если требуется переслать деньги по России и СНГ, у отечественных компаний можно найти куда более выгодные предложения, чем у западных.

Например, в системе «Контакт» можно переслать деньги в ближнее зарубежье за 3%. Переплата за перевод «Анелик» обойдется в 1,5% от высылаемой суммы. Вполне конкурентоспособные условия предлагает Сбербанк. За отправку денег его переводом «Блиц» придется выложить 1,75%.

Стоимость перевода у одной и той же российской компании может существенно отличаться в зависимости от суммы и страны-получателя. Например, за перевод 600 долл. в системе «Мигом» возьмут 2,5%, а со 100 долл. – целых 4%. «Интерэкспресс» пересылает деньги в Молдавию за 2%, но чтобы отправить их родным в Приднестровье, придется заплатить как минимум 2,5%.

В общем, чтобы подыскать подходящий именно вам тариф, придется покопаться в десятках предложений. Не каждая отечественная компания сможет переправить день­ги в сельские районы Туркмении или в Оймякон. Некоторые неоправданно завышают цены, даже когда речь идет о переводе из Москвы в Тверь. С другой стороны, клиентам такое разнообразие только на пользу. В конечном счете, чем больше «переводчиков» конкурируют между собой, тем более выгодными будут их предложения.

Почем переводы?

Система

Количество

пунктов

обслуживания

Срок

перевода

Комиссия за перевод по России при сумме

3 тыс. руб. 10 тыс. руб. 30 тыс. руб. «КиберДеньги»,

«Почта России» 42 тыс. 72 ч.

177 руб.

417 руб.

817 руб. «Блиц», Сбербанк

7,8 тыс. 1 ч.

100 руб. 175 руб. 525 руб. «Вестерн Юнион» 245 тыс.

10–15 мин. 250 руб. 350 руб.

1000 руб. «Маниграм» 143 тыс. 10–15 мин. 8 долл. 18 долл. 36 долл. «Юнистрим», банк «Юнистрим» 65 тыс.

10 мин.

42 руб. 140 руб. 420 руб. «Мигом»,

КБ «Евротраст»

7 тыс.

5–10 мин.

40 руб. 160 руб.

500 руб. «Анелик»,

КБ «Анелик РУ»

65 тыс.

До 3 дней,

свыше 90 тыс. руб. – 5 минут

45 руб.

150 руб. 450 руб. «Контакт», АКБ «Русславбанк» Более

33 тыс.

5–10 мин. 60 руб. 200 руб. 600 руб. «Лидер»,

НКО ЗАО «Лидер» Более

2 тыс. 1–5 мин. 30 или 45 руб.

(в зависимости

от банка) 95 или 150 руб.

(в зависимости

от банка) 285 или 450 руб. (в зависимости от банка) «Быстрая почта», ЗАО«Райффайзенбанк» 4 тыс.

1-5 мин.

120 руб.

300 руб. 750 руб. «Интерэкспресс»,

АКБ «Интеркоопбанк»

40 (данные

по Москве) 15 мин. 90 руб.

200 руб.

600 руб.





