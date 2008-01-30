Французы подлатают «тазики»

ОБНОВЛЕНИЕ коснется семейств «Калина» и «Лада Приора». Французы «подарят» им собст­венные двигатели и трансмиссии. Также они обещают обновить фары и форму кузова. «Рено» намерен наладить в Тольятти совместное производство моторов, которые изначально будут соответствовать стандарту Евро-5.

Впрочем, французы понимают, что, сколько ни латай «тазики», принципиально лучше они не станут. Поэтому параллельно с «подтяжкой» старых моделей «Рено» займется разработкой новых «Лад».

Пока о них известно немного: эти машины сохранят как свою марку, так и относительно низкую цену. Правда, экспер­ты отмечают, что новые «Лады» сойдут с конвейера только через три-четыре года. Разработка новой модели занимает не менее года, кроме того, «А­втоВАЗу» придется переучивать рабочих.