Центробанк побеждает в сражении с «черным налом»

ПРОГРЕСС достигнут на двух направлениях. Во-первых, стало гораздо меньше сомнительных сделок, в ходе которых банки выводят капитал из России. По нашим данным, за два года эти операции сократились с 61 до 25 млрд. долларов.

Во-вторых, удалось прижать так называемую обналичку денег. Она позволяет компаниям выводить деньги из-под налогообложения. За два года эта операция на «черном рынке» обналички подорожала с 3–4% до нынешних 10%. Напомним, что с конца 2005 г., когда ЦБ начал масштабную кампанию по борьбе с обналичкой, лицензий лишились 104 российских банка.