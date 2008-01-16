Колеса без накруток

Секрет автогигантов



КАК же так? Куда подевались знаменитые таможенные барьеры? Они никуда не делись, правительство постаралось на славу. Согласно его постановлению от 2003 г. «растаможка» новой иномарки увеличивает ее стоимость не менее чем на 48%!

Но дело в том, что и Европа – отнюдь не ценовой рай для автомобилистов. Просто у нас мировые автоконцерны обдирают таможенники, а там – налоговики.

Дешевые автомобили есть только в США. Цены там в среднем в 1,5 раза ниже европейских. Отдельные модели, например «Мицубиси Лансер», в ЕС стоят вдвое дороже, чем в Америке.

Главная же тайна автопроизводителей такова. Стоимость машин для той или иной страны они устанавливают исходя не столько из величины налогов, сколько из представления об уровне платежеспособности населения.

Вот показательный пример. Пару лет назад в Европе поднялась крупная буча. Покупатели возмущались: почему это налоги на автомобили везде примерно одинаковые, а разница в ценах на одни и те же модели в соседних странах доходит до 40%? Автоконцерны прислушались к жалобам. В «отстающих» государствах они попросту… подняли рекомендованную стоимость машин до максимальной по Европе величины.

Так что нам впору радоваться. Мировые автогиганты пока что считают нашу страну «развивающимся рынком». Поэтому для нас назначают цены ниже европейских. Как показало исследование «АН», в среднем популярные иномарки в России стоят на 5–10% дешевле, чем в Европе.



Сами мы – местные



АВТОГИГАНТЫ хотят завоевать перспективный российский рынок, вот и оплачивают наши «драконовские» таможенные пошлины из своей прибыли. Их логика понятна.

Странности же начинаются, когда речь заходит об иномарках российской сборки. По-настоящему «народных» моделей среди них мало. Это «форды» из Всеволожска, «КИА» родом с калининградского «Автотора» и удмуртского «ИжАвто». В число народных любимцев вошел и дешевый «Рено Логан», сходящий с конвейеров бывшего «Москвича».

Что касается «Форда», с ним, как оказалось, все в пределах нормы. Модель «Фокус» стоит у нас на 40% дешевле, чем в Европе, и почти столько же, сколько в Штатах.

А вот к «корейцам» и «французам» возникает немало вопросов. «КИА Рио», хоть ее и собирают на территории особой экономической зоны в Калининграде, в России продается на 10% дороже, чем в Европе. С другой стороны, «прикосновение российской отвертки» пошло на пользу модели «КИА Сид». Корейцы скинули нам на нее 15% от европейской цены.

Не все однозначно и с «логаном». С одной стороны, в базовой комплектации он стоит дешевле, чем «Лада Калина». С другой стороны, например, в Румынии «логаны» продаются не за 11 тыс. долл., как в России, а всего за 7 тыс. долларов. Так что мы получили далеко не самую большую в мире скидку на эту модель.

В целом цены на «отечественные» иномарки не радуют. Конечно, таких производств у нас пока мало. Но скоро в стране заработают десятки новых заводов. Наверное, тогда мы получим машины по американским, а не по европейским ценам?

Эксперты объясняют, что рассчитывать на это не стоит. «Далеко не все модели, которые будут собирать в нашей стране, предназначены для России. Просто автоконцернам выгодно производить машины здесь. Тут дешевле ресурсы, да и рабочим можно платить гораздо меньше, чем в Европе», – говорит аналитик «Альфа-банка» Андрей Федоров.

При этом спрос на иностранные автомобили в России сущест­венно превышает предложение. На некоторые модели выстраиваются очереди, в которых приходится стоять до года. Пользуясь ажиотажем, производители постоянно повышают цены – кто на 5% в год, а кто и на 15%. Так что по стоимости иномарок Россия скоро все-таки превзойдет Европу.

Сколько стоят популярные марки автомобилей в России, Европе и США

(цены даны на минимальные комплектации, в тысячах долларов)

