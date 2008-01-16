Дай миллиард!

ЗА ПРОШЛЫЙ год международный долг российских корпораций вырос почти на 60%. Около половины долгов, сделанных за последние 12 месяцев, приш­лось на банки. Они заняли за рубежом более 70 млрд. долларов. На долю остального бизнеса осталось 75 млрд. долларов. Этой информацией с «АН» поделились в Центробанке.

«Рост долга в прошлом году был очень впечатляющим», – отмечает экономист ЦМАКП Олег Солнцев. По его словам, год назад внешний долг частного сектора «весил» 26% российского ВВП. Но за 2007 г. он подрос до трети ВВП.

Пока опасаться нечего, дружно уверяют экономисты. Например, в странах Восточной Европы международные долги национальных корпораций достигают половины валового внутреннего продукта. «С другой стороны, долги российских компаний растут быстрее, чем наша экономика в целом», – тревожится Евгений Гавриленков из «Тройки диалог». Тут есть о чем задуматься. Зарубежные миллиарды российский бизнес занимал на развитие. Но рост пока не адекватен вложениям. Значит, одолженные у иностранцев средства наши компании инвестируют не самым рациональным образом.