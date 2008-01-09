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Гадания на нефти

№ 1(87) от 09.01.2008 [«Аргументы Недели », Отдел экономики ]

 ВОТ и верь после этого аналитикам! Год назад ведущие мировые эксперты в один голос твердили, что 80 долл. за баррель нефти – это очень дорого. Аналитики всего мира «клялись», что в начале 2008 г. «черное золото» будет стоить не более 60 долларов. Российский бюджет, немалая часть доходов которого формируется за счет сырьевых доходов, готовился к худшему. Правительство рисовало пессимистичные сценарии…

 Но действительность опровергла прогнозы. Теперь те же аналитики резко изменили мнения и уверяют, что и 100 долл. за баррель – далеко не предел. По прогнозам, следующий Новый год «черное золото» может встретить на отметке 120–140 долларов.

 Бурный рост предсказывают и «обычному» золоту. С лета прошлого года цены на него шли только вверх. В 2008 г. эта «традиция», скорее всего, продолжится, поскольку кризис на мировых финансовых рынках не утихает.

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