Високосная экономика

Вне всяких сомнений, 2007 год стал самым успешным в истории российской экономики. Хорошие новости сыпались как из рога изобилия. «АН» выделили четыре «знаковых» события года. Они определят будущее нашей страны на годы вперед. Осталось понять: как мы распорядимся свалившимся на нас счастьем?

Слои богатства

О том, что инвестировать в Россию гораздо выгоднее, чем в любую из стран «Большой семерки», предприниматели прекрасно знали и раньше. В нынешнем году окончательно стало ясно, что это – более чем надежные вложения.

Достижение номер один: в 2007 году российский ВВП достигнет 1,25 трлн. долларов. Наша страна стала восьмой экономикой мира. В мировом рейтинге мы обогнали Италию, но, правда, слегка отстали от Франции. Отныне мы полноправный член клуба ведущих мировых держав не только по политическим, но и по экономическим причинам.

Хотя упиваться успехом преждевременно. России предстоит еще крепко поработать над собой. Мы «уже большие», но из «подросткового возраста» пока не вышли. На фоне других стран наш «триллион» не кажется таким уж великим достижением. Достаточно сказать, что Россия производит всего 3% мирового ВВП, тогда как Япония – 7%, Китай – 10%, а США – 23%.

Кроме того, сам по себе размер ВВП не так уж и важен. Конечно, хорошо, что у России сейчас много денег. Но практика показывает, что крупнейшие экономики мира – далеко не всегда самые богатые. Вот простые цифры. С одной стороны, по официальным данным, в нынешнем году средняя зарплата в нашей стране перевалила за 500 долл. в месяц. Это лучше, чем в Индии и Китае, где в среднем платят 100–200 долл. в месяц. С другой стороны, российские зарплаты по-прежнему не идут ни в какое сравнение с доходами населения стран «Большой семерки». Например, в США «среднестатистический» доход наемных работников перевалил за 4 тыс. долл. в месяц, в ЕС – за 2,5 тыс. евро.

Никуда не делось и резкое имуще-ственное расслоение россиян. У нас по-прежнему очень много бедных. По данным Росстата, доход 22,3 млн. россиян – ниже прожиточного минимума. Значит, за чертой бедности – каждый седьмой житель страны! Причем половина бедняков – работающие люди.

При этом государственная статистика пребывает в уверенности, будто средний россиянин может «прожить» на 3,8 тыс. рублей в месяц. Но даже квартплата сейчас перевалила за 1 тыс. рублей! Ясно, что в реальности число живущих за чертой бедности гораздо выше, чем насчитали в Росстате.

Металлурги «зажигают»

Бедность, конечно, не порок. Но она может перерасти в хроническую болезнь, а «сами собой» такие заболевания не излечиваются. Как быть? У населения любого государства есть только один рецепт, чтобы стать богаче. Надо много и плодотворно работать. Именно поэтому сегодня для нас как никогда важны инвестиции – они создают новые рабочие места.

К счастью, на этом фронте также есть чему порадоваться. В стране наконец-то началось развитие реального производства. Это вторая по значимости экономическая новость года.

Окрепшие российские предприятия приступили к долгожданной модернизации. Денег на нее они не жалеют. По данным Минэкономразвития, только за 9 месяцев нынешнего года заводы вложили в обновление «производственных фондов» 4 трлн. рублей.

Уже есть первые успехи. Нам наконец-то перестало хватать советского «промышленного наследия». Это значит, что мы переросли экономику СССР. Достаточно сказать, что впервые за 20 лет в России стартовало строительство нового целлюлозно-бумажного комбината.

Кроме того, в стране постепенно начала развиваться глубокая переработка сырья. Первыми спохватились владельцы нефтеперерабатывающих комбинатов. Правда, зашевелились они не по собственной воле, а под давлением законодательства, по-требовавшего довести качество нефтепродуктов до уровня Евро-2, а в 2010 году – и до Евро-4. Нефтяным корпорациям пришлось вкладывать десятки миллиардов рублей в оборудование для глубокой переработки нефти.

Инвестиционный «мотор» заработал даже в якобы «гибнущем» сельском хозяйстве! Цены на продукты питания пошли вверх, и вдруг оказалось, что наши крестьяне не только могут накормить страну мясом и птицей собственного производства, но и способны неплохо заработать на этом. Например, в Воронежской области началось строительство птицеводческого комплекса стоимостью 2 млрд. рублей. В Ленинградской области возводится мясоперерабатывающее предприятие за 3 млрд. рублей. Еще недавно такие инвестиции казались нашим крестьянам чем-то «из области фантастики».

В стране стартовало строительство сотен новых предприятий. Бурное обновление идет в металлургии, химической и текстильной промышленности. Металлурги, пожалуй, даже слегка перестарались. Сразу четыре частных холдинга наперегонки бросились возводить новые заводы, предназначенные для выпуска труб особо крупного диаметра (так называемый СТАН-5000). Строительство такого предприятия обходится в 30–50 млрд. рублей. Это большие деньги даже для металлургических гигантов. Во всем мире работают лишь 10 таких заводов. Если Россия добавит к ним еще 4 своих, перепроизводство труб гарантировано. А значит, инвестиции в новые мощности могут и не окупиться…

Капитальный рекорд

Владельцев предприятий подстегивает предстоящее вступление России в ВТО. Хозяева большинства заводов не без оснований опасаются падения торговых барьеров. Границы станут прозрачны, и в страну хлынет дешевая продукция из Азии. Понятно, что российские производители обречены, если они встретят армию конкурентов, имея на вооружении только устаревшее и изношенное оборудование.

России предстоит еще крепко поработать над собой. Мы «уже большие», но из «подросткового возраста» пока не вышли.

Времени на подготовку к отражению атаки остается все меньше. Иностранцы необычайно оживились и спешат застолбить перспективную территорию. В 2007 году в России начался бум инвестиций из-за рубежа. Чистый приток иностранного капитала в уходящем году достиг 75 млрд. долл. И это – третье знаковое событие 2007 года.

Правда, немалая часть этих капиталов «приехала» к нам со спекулятивными целями. Как не «вложиться» в страну, если ее основной экспортный товар дорожает рекордными темпами? Вертикальный взлет цен на черное золото чуть было не увенчался историческим рекордом. Баррель, за год подорожавший в 1,7 раза, едва не «пробил» отметку в 100 долларов. Но нефть слегка «подкачала», зато не подвел фондовый рынок. В США и Азии биржи падали, у нас – стабильно росли. Еще 13 апреля индекс РТС взял штурмом «магическую» высоту в 2000 пунктов. А к зиме дорос до 2300!

С такой доходностью грех не включиться в игру. Но было бы наивно думать, будто почти все иностранцы пришли к нам исключительно для того, чтобы «поспекулировать». В России появляется все больше «долгосрочных» инвесторов из-за рубежа.

Некоторые из них успели расхватать весьма лакомые куски. Например, зарубежные компании уже контролируют 90% российского рынка пива. Все идет к тому, что «иностранцам» достанется и отечественное производство соков. Кроме того, под «варягами» – половина российских кондитерских фабрик. Их целенаправленно скупает компания «Нестле». Недавно она приобрела одно из крупнейших предприятий – кондитерский завод в Рузе.

Все эти инвестиции – долгосрочные. Например, крупнейший мировой производитель цемента – французская компания «Лафарж» – явно не из спекулятивных целей объявила о начале полной модернизации приобретенного в 2003 году челябинского завода «Уралцемент».

Да что там соки, цемент или шоколадки! После того как французская «Рено» выложила 1 млрд. евро за четверть акций «АвтоВАЗа», будущее российского автопрома наконец-то вышло из тумана. По прогнозам экспертов, через два-три года выпуск «российских иномарок» вырастет до 1 млн. машин в год. Спустя еще год «АвтоВАЗ» перейдет на «француз­скую» платформу и освоит современные технологии. После чего так называемые нашемарки станут историей. Вместо них появятся просто недорогие и качественные российские автомобили.

Примерно то же может произойти и с остальной автотехникой. Помимо легковушек в нашей стране наладят выпуск итальянских, японских и американских комбайнов, погрузчиков, тракторов и экскаваторов.

Время для взрыва

Что же получается: российские предприятия постепенно превращаются в филиалы западных концернов? Как бы не так! В конце концов, ни производство конфет, ни выпуск легковых автомобилей не относятся к разряду стратегических индустрий. Почему бы не допустить в них те компании, которые умеют делать это лучше других? Тем более что налоги они все равно будут платить в России.

Тем временем крупный отечественный бизнес окреп настолько, что в России ему стало тесно. Ряд наших компаний стремительно превращается в крупные транснациональные холдинги! И это – четвертое знаковое событие уходящего года.

Российский капитал захватывает мировые рынки. На международной арене выживает только сильнейший. Если наш бизнес не будет активно поглощать зарубежных конкурентов, то рано или поздно «съедят» его самого.

Так что зарубежные активы – вовсе не увод капитала, а залог выживания. Предприниматели это отлично понимают. По данным Центробанка, только за последние пять лет общий объем зарубежных инвестиций отечественных компаний вырос почти в семь раз – до 140 млрд. долларов. Активы 25 крупнейших российских компаний за пределами России достигли 60 млрд. долл., оборот – 200 млрд. долл., а общий штат сотрудников за рубежом – свыше 130 тыс. человек.

На мировую арену сейчас активно рвутся все страны с быстроразвивающейся экономикой. Это так называемый лагерь БРИК – Бразилия, Россия, Индия и Китай. Наш бизнес – самый агрессивный игрок на этом поле. Российские компании покоряют мировые рынки гораздо быстрее конкурентов.