Абрамович будет развлекаться на «легких Москвы»?

ЛЕСА в Подмосковье охраняются государством (еще бы – только благодаря этим зеленым массивам «дышит» столица!). Их нельзя заполучить в собственность – можно только взять в аренду. Процедура, по которой определяется арендная стоимость земли под деревьями, прописана в статье 73 Лесного кодекса РФ. Цена зависит от того, сколько кубов древесины находится на этой территории. Нарушения налицо: даже если предположить, что отборные деревья в Одинцовском районе – хилая поросль, то лес никак не может стоить 25 долларов за сотку. Стартовая цена меньше законной в 200–300 раз!

Вопросы вызывает не только цена лота. Аукцион проводило Управление лесного хозяйства по Московской области и Москве (Мослесхоз), руководимое г-ном Сергеем Сопиным. Имел ли Мослесхоз право распоряжаться лесом? Еще в начале ноября Звенигородский лесхоз при поддержке Росприроднадзора обратился в суд с просьбой признать приказы о проведении аукционов незаконными. Истцы считают, что судьбу «зеленого пояса» Москвы должны решать местные лесхозы, а не управление. Но это не помешало Мослесхозу все же провести один аукцион 18 декабря. Именно тот, который выиграла структура Абрамовича.

«21 декабря состоится суд, на котором мы постараемся отстоять право на лес, аукцион по которому проводили 18-го числа, – комментирует Олег Митволь, замглавы Росприроднадзора. – Мы и дальше будем противодействовать попыткам застройки лесного фонда под видом культурно-оздоровительной деятельности».

Речь идет о том, что компания – победитель аукциона, возможно, будет возводить на полученном в аренду участке парк развлечений (в Росприроднадзоре проекта пока не видели). «Само такое строительство формально соответствует закону, – утверждает Александр Алексеев, юрист, член президиума Общенационального правозащитного союза «Человек и закон». – Статья 25 Лесного кодекса РФ разрешает использовать лес для рекреационных целей. Но провести такое строительство без нарушений законодательства практически невозможно. Cтроить в лесу можно, но только здания без фундамента. При этом арендатор не имеет права нарушать природный ландшафт – то есть он не должен срезать ни единую кочку!»

Впрочем, структура Романа Абрамовича так ловко выиграла сомнительный аукцион, что волей-неволей поверишь в ее силы. Если ей удалось найти общий язык с Мослесхозом, то, кто знает, может, у нее получится «заказывать музыку» и в суде, и в инстанциях, которые позже будут выдавать разрешения на строительство парка развлечений в лесу.