//НАШИ ПАРТНЕРЫ

наши партнеры

//Новости marketgid

//новости 24СМИ

//Поп-новости

//Сад и огород

//Экономика

Город в городе

В Волгограде строят уникальный бизнес-комплекс

№ 50(84) от 12.12.2007 [ «Аргументы Недели » ]

Город в городе

 СТРОИТЕЛИ пошли на рекорд! Работы планировали завершить в 2009 году. Но застройщик, ООО «Инвест-Строй», с гордостью объявил, что офисный комплекс откроется досрочно. «Мы уже опережаем график на полгода», – говорит коммерческий директор «Инвест-Строя» Максим Сергиенко. Ускорение обеспечило внедрение современных технологий строительства.

 Другой немаловажный фактор – финансирование работает, как швейцар­ские часы. «Мы благодарны нашему стратегическому партнеру, «Московскому Индустриальному банку». Это основной инвестор проекта. Банк обеспечивает бесперебойное поступление денежных средств. Это позволяет нам планировать работу не на день-два, а на годы вперед», – говорит Максим Сергиенко.

 Досрочная сдача бизнес-центра очень поможет городу. В Волгограде острый дефицит офисных площадей. А новый комплекс на порядок превосходит существующие деловые площади. В здании разместятся не только офисы, но и банк, фитнес-центр, гостиница, конференц-зал, ресторан, подземная парковка. Неудивительно, что все квадратные метры «ВолгоградСИТИ» уже распроданы.

 Обслуживать бизнес-центр будет иностранная управляющая компания. Она уже приступила к работе. «Управление зданием мы решили передать зарубежным партнерам, – объясняет Максим Сергиенко. – Иностранную компанию выбрали, потому что наш бизнес-центр – без преувеличения уникальное здание. Его архитектурно-строительные решения призваны обеспечить максимальный комфорт тем, кто будет в нем работать. Значит, необходим и соответствующий уровень управляющей организации».

 И это лишь начало! В 2008 г. «Инвест-Строй» начнет строительство трех жилых зданий комплекса «ВолгоградСИТИ». Их будут возводить с использованием тех же технологий, что применяются при строительстве бизнес-центра. Первые квартиры заселят уже в 2009 году.

 «Нынешний год был очень важен для нашей компании, – подводит итог Максим Сергиенко. – За это время мы заложили основу для дальнейшего развития. У нас появились собственные заводы – цементный и железобетонных изделий. Компания работает на своей, а не арендованной технике».

 «Также мы нашли взаимопонимание как с областной, так и с городской администрацией. Мы очень благодарны им за поддержку», – завершает рассказ Максим Сергиенко.

Понравилась публикация? Поддержите издание!

5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]

*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес

Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контент

Добавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях

Обсудить наши публикации можно здесь:

  • Теги: 

//Новости Гнездо.ру

Загрузка...
?>

//Новости СМИ2

//live

«Наконец-то запущен процесс собирания русских земель!»

«Наконец-то запущен процесс собирания русских земель!»

Пятилетие возвращения Крыма отмечается сегодня в России. В празднествах, как может, участвует и Порошенко, смело заявляя, что сразу после выборов «без торгов и договоренностей» вернет Крым Украине. О славном юбилее - Леонид ИВАШОВ...

//В мире

Аналитик назвал единственный шанс Порошенко на сохранение поста главы Украины

Аналитик назвал единственный шанс Порошенко на сохранение поста главы Украины

Политический эксперт Ростислав Ищенко рассказал, каким путем Петр Порошенко сможет удержать власть на Украине. Точка зрения аналитика приведена в заметке, опубликованной на страницах отечественных сетевых СМИ.

//Политика

Путин подписал законы о фейковых новостях и о неприличных оскорблениях власти

Путин подписал законы о фейковых новостях и о неприличных оскорблениях власти

Официальный интернет-портал правовой информации опубликовал поправки в закон «Об информации». В них оговариваются случаи фальсификации информации в масс-медиа, а также порядок ограничения к оскорблению власти.

//Новости Гнездо.ру

Загрузка...

//Общество

Социальные пенсии в России повысятся с 1 апреля

Социальные пенсии в России повысятся с 1 апреля

Председатель правительства Дмитрий Медведев утвердил коэффициент индексации социальных пенсий. С 1 апреля социальные пенсии вырастут на два процента. Средний размер социальной пенсии увеличится до 9266 рублей.

//В мире

Выявлены предполагаемые признаки подготовки НАТО к военному нападению на Россию

Выявлены предполагаемые признаки подготовки НАТО к военному нападению на Россию

Выявлены вероятные признаки подготовки Соединенных Штатов и Североатлантического альянса к военной агрессии против России. Соответствующее заявление сделал Сергей Михеев, отечественный политический эксперт.

//Новости ADWILE

//Новости МирТесен

//В мире

Эксклюзивное интервью министра культуры Латвии "АН": о крае «голубых озер», народных традициях, и о туристах

Эксклюзивное интервью министра культуры Латвии "АН": о крае «голубых озер», народных традициях, и о туристах

Сегодня, когда речь заходит о Латвии, то в голове «всплывают» такие слова: политика, санкции, нацменьшинства и т.д. Но, если «отбросить» все это, то мы увидим совершенно другую Латвию: страну, куда с удовольствием приезжают туристы, чтобы полюбоваться удивительной природой

//Шоу-бизнес

Неудачные браки, долгожданная дочь и проблемы со здоровьем. Трагедии в жизни Юлии Началовой

Неудачные браки, долгожданная дочь и проблемы со здоровьем. Трагедии в жизни Юлии Началовой

Юлию Началову многие коллеги помнят, как хрупкую и очень ранимую девушку, на долю которой выпало немало трагедий. Неудачи в личной жизни и проблемы со здоровьем она переносила крайне тяжело.

//В мире

«Пророчество Ванги» о свидетельстве скорого начала Третьей мировой выложили СМИ

«Пророчество Ванги» о свидетельстве скорого начала Третьей мировой выложили СМИ

Опубликовано приписываемое болгарской ясновидящей Ванге пророчество о новом глобальном конфликте. Соответствующая заметка появилась некоторое время назад на страницах отечественных сетевых СМИ.

//Шоу-бизнес

Ольга Бузова поняла, как правильно жить, гуляя у Кремля

Ольга Бузова поняла, как правильно жить, гуляя у Кремля

Известная телеведущая и начинающая певица Ольга Бузова поделилась с подписчиками своими философскими размышлениями о жизни. В сообщении она советует, как стоит правильно жить.

//Новости партнеров

//Общество

О карме Александра I, Иосифа и Владимира

О карме Александра I, Иосифа и Владимира

Ровно 5 лет прошло с начала «русской весны» в Республике Крым. Крымская редакция «Аргументов недели» вела тогда прямые трансляции в Интернете из Симферополя. В том времени было много мистического. Главное – в Крыму не прозвучало ни одного выстрела, хотя украинских военнослужащих было больше, чем на базе в Севастополе – российских.

//Общество

Боинг-737 - воплощение жадности авиакомпаний

Боинг-737 - воплощение жадности авиакомпаний

Само название «самолёт» предполагает аппарат, который сам летает. Сделайте из тетрадного листа самолётик, и он прекрасно полетит. Если Вы угадаете с его центровкой, он не будет срываться в крутое пикирование, и не будет резко уходить вверх, чтобы оттуда сорваться в штопор.

//Новости СМИ2

//В мире

Американская НКО не обнаружила фейков о "желтых жилетах" у RT France

Американская НКО не обнаружила фейков о "желтых жилетах" у RT France

Американской организации AVAAZ не удалось найти в материалах RT France на тему протестных акций "желтых жилетов" признаков так называемых "фейк-ньюс", несмотря на заявления французских властей.

//Общество

Стали известны регионы, куда переселят русских иностранцев

Стали известны регионы, куда переселят русских иностранцев

Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал серию распоряжений, определяющих территории действия государственных программ содействия добровольным переселенцам-соотечественникам из-за рубежа.

//В мире

Дуриан как способ выйти замуж

Дуриан как способ выйти замуж

Владелец крупной плантации дуриана решил выдать замуж свою дочь. В качестве приданного девушка получит отцовский бизнес. Но к кандидату в мужья предъявляются не самые стандартные для жениха требования.

//Общество

Студенты из Керчи взломали терминал, отогнув руками обшивку из жести

Студенты из Керчи взломали терминал, отогнув руками обшивку из жести

Задержанные керченскими правоохранителями подозреваемые оказались студентами одного из местных учебных заведений. Нарушители в содеянном признались и рассказали, как все было.

//Криминал

СМИ: в центре Киева избили наблюдательницу ОБСЕ

СМИ: в центре Киева избили наблюдательницу ОБСЕ

В центре Киева на улице Дарвина совершено нападение представительницу Бюро по демократическим институтам и правам человека при ОБСЕ, которая возвращалась в гостиницу после полуночи.

//Общество

Современное российское оружие вызывает галлюцинации у противника

Современное российское оружие вызывает галлюцинации у противника

Станции визуально-оптических помех "Филин", которые устанавливаются на российских фрегатах и испытываются во время боевых учений, вызывают приступ панических галлюцинаций в Лондоне, хотя сами производители не считают его чудо-оружием.

//Новости партнеров

//Расследования

СК РФ проводит обыски у производителя кваса «Никола»

СК РФ проводит обыски у производителя кваса «Никола»

Специалисты Следственного Комитета России проводят обыски у компании-производителя кваса «Никола» в Великом Новгороде в рамках уголовного дела о неуплате налогов на 26 миллионов рублей.

//Происшествия

В Башкирии лося отправили домой, метнув в него кота

В Башкирии лося отправили домой, метнув в него кота

В башкирском городе Октябрьский очевидцы сняли на видео изгнание заблудившегося лося из местного двора, где гуляли дети. Метод, который для этого выбрали, сложно назвать традиционным.

//Общество

Регионы Украины будут голосовать за президента по-разному: как именно?

Регионы Украины будут голосовать за президента по-разному: как именно?

До выборов остается всего пару недель, но тройка лидеров по-прежнему остаётся неизменной: Зеленский, Порошенко, Тимошенко. Однако, в разных регионах страны тоже разные предпочтения.

//Политика

В Кремле не слышали про инициативу Володина выставить счет Украине за Крым

В Кремле не слышали про инициативу Володина выставить счет Украине за Крым

Пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль не рассматривал вопрос о требованиях к Украине о возмещении ущерба за Крым. Об этом сообщило агентство РИА-Новости.

//В мире

Стали известны данные об обернувшемся потерями бое Нацгвардии и ВСУ в Донбассе

Стали известны данные об обернувшемся потерями бое Нацгвардии и ВСУ в Донбассе

В зоне конфликта в Донбассе произошло боестолкновение между Национальной гвардией и Вооруженными силами Украины. Соответствующая информация оказалась в распоряжении армии самопровозглашенной ДНР.

//Шоу-бизнес

"Снимаю дом, а иногда не хватает денег даже на аренду", Илья Резник рассказал о своей жизни

"Снимаю дом, а иногда не хватает денег даже на аренду", Илья Резник рассказал о своей жизни

Когда он говорит, что живет на Рублевке, все думают, что Илья Резник почти олигарх. Но мало кто знает, что скромное жилье он снимает, а иногда не хватает денег даже на его аренду

//Авторы АН

Все авторы >>

//Новости партнеров

//самое читаемое

//Новости СМИ2

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Читайте также

//Новости Lentainform.com

Загрузка...
Загрузка...
//Наши партнеры