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На пяти континентах

Победителем в номинации «Слабоалкогольные напитки и пиво» стала компания «Балтика»

№ 50(84) от 12.12.2007 [«Аргументы Недели », Валерий ВОЛКОВ ]

На пяти континентах

 СЕЙЧАС каждая восьмая бутылка одноименного бренда компании продается за пределами России. В этом году «Балтика» стала первым отечественным пивом, которое по лицензии начало производиться в Великобритании на заводе в Эдинбурге. Классическая «троечка» занимает место в сегменте «премиум» – самом популярном на английском рынке. И если раньше это пиво привозили из России для страдающих ностальгией соотечественников, то теперь его реклама рассчитана на самих британцев.

 – В Лондоне есть даже специальный бар «Ставка», где разливают только «Балтику», – рассказал нам на церемонии вручения премии Владислав Гавриков, директор по продажам в регионе Москва-Центр. – Высокое качество и отменный вкус нашей продукции оказывают влияние на формирование позитивного образа новой России».

 В этом году качество пива «Балтики» оценили на престижнейшем конкурсе European Beer Star Awards: среди почти шести сотен сортов пива сразу два бренда питерской компании заняли призовые места в своих номинациях.

 Недаром Министерство экономического развития и торговли РФ в этом году уже в шестой раз удостоило компанию звания «Лучший россий­ский экспортер». Более 70% пива, которое сегодня экспортируется из России за рубеж, – это «Балтика». По продажам в Европе бренд «Балтика» занимает второе место, но всерьез рассчитывает выйти на первое.

 Для этого есть все основания, если принять во внимание, какими темпами «разливается» наше пиво по всему миру. Лишь семь лет назад компания начала экспортировать свою продукцию, а сейчас она уже продается на всех пяти обитаемых континентах Земли, в 45 странах мира. «Только за текущий год добавилось семь стран, – говорит Владислав Гавриков. – К каждой у нас персонифицированный подход. Учитываются привычки населения, национальные и религиозные особенности. Наше пиво продается даже в Иране! Но это, конечно, безалкогольная «нулевка».

 «Эта награда («Компания года») дается за реальные заслуги по итогам года, а не за всю историю существования компании», – объяснил Юрий Ровенский, генеральный директор компании РБК, которая проводит этот национальный конкурс при поддержке Минэкономразвития с конца 1990-х годов. Вот почему с гигантами отечественного бизнеса, такими как «Балтика», Сбербанк России, «Газпром», «Аэрофлот» и др., в списке лауреатов соседствуют небольшие компании, например, «Лечебный центр» или юридическая фирма «ЮСТ». Всего лучшими из лучших экспертное жюри, в которое входят многие чиновники, политики, общественные деятели и солидные бизнесмены, признало 70 российских компаний.

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