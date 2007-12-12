Долговые кренделя
№ 50(84) от 12.12.2007 [ «Аргументы Недели » ]
ПО ДАННЫМ «АН», в октябре наша страна выплатила зарубежным кредиторам 486 млн. долларов. Россия наконец-то погасила сельскохозяйственный кредит, который нам выдали в 1998 г. Соединенные Штаты. Кроме того, удалось окончательно расплатиться с Объединенными Арабскими Эмиратами по займам СССР.
В результате внешний долг России уменьшился до 46,5 млрд. долларов. Как отмечают наши источники в Министерстве экономического развития и торговли, это самый низкий показатель в ЕС.
Прогресс огромный. Мы выкарабкались из долговой ямы, в которую попали в 2000 г., когда Россия «назанимала» рекордную в своей истории сумму – 158,7 млрд. долларов. Долг тогда превысил 80% ВВП. Сейчас он уменьшился до 8% ВВП. Для сравнения: у США внешний долг больше 50% ВВП.
Но почивать на лаврах рано. Как признают наши источники в МЭРТ, ведомство обеспокоено слишком резвым ростом государственных займов внутри страны. По данным «АН», только за октябрь они увеличились почти на 20%. В основном государство занимало, выпуская облигации. В общей сложности оно задолжало 1,26 трлн. рублей.
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