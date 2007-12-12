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Школа начинающего миллионера

Чему учат на курсах финансового «ликбеза»?

№ 50(84) от 12.12.2007 [«Аргументы Недели », Константин ГУРДИН ]

Школа начинающего миллионера

Нет никакой принципиальной разницы между бюджетами государства и отдельной семьи. И там и там надо сводить доходы с расходами. Но одно отличие все-таки существует. Если бы государственными финансами управляли так же плохо, как большинством семейных бюджетов, многие страны давно бы рухнули.

Экономисты, как могут, помогают населению. Банки открыли множество курсов «финансового ликбеза». Многие из них бесплатны. Слушателей учат правильно распоряжаться деньгами и экономить без ущерба для качества жизни. О чем рассказывают преподаватели? И есть ли толк от их советов?

Бабуля на бирже

Вообще-то, если у вас «талант к деньгам», никакие советы не нужны. По статистике, 8 из 10 удачливых биржевых игроков не получали никакого специального образования. Недавно мир облетела потрясающая история фрау Ингебор Моц. Небогатая домохозяйка из маленького германского городка получила в наслед­ство 7 тыс. евро. С этими день­гами она вышла на биржу. За три года 85-летняя пенсионерка заработала на ценных бумагах 1 млн. евро! При этом высшего образования у нее нет, она даже не умеет работать с компьютером.

Как ей удалось разбогатеть? Система фрау Моц предельно проста, но очень эффективна. Бабушка руководствовалась здравым смыслом. Она сообразила, что в ее ситуации нужно играть только с бумагами наиболее солидных компаний. Кроме того, важно изучить финансовую историю фирмы. Идея в том, что у любых, даже самых крепких, компаний порой случаются неудачные финансовые кварталы. Как правило, доход компании в этот период ниже ожидаемого и акции «проседают».

Не спешите вкладывать деньги в ПИФ с высокой, но непостоянной доходностью.

Именно такие моменты и ловит фрау Моц. Когда она видит, что солидный банк, крупный холдинг или энергетический гигант «подешевел» из-за плохой финансовой отчетности, она немедленно покупает его бумаги. Бабушка знает, что бизнес солидных компаний обязательно пойдет в гору и акции подрастут. Она терпеливо дожидается подорожания и продает бумаги с немалой прибылью.

Правда, способность «делать деньги из ничего» есть далеко не у всех. Многие живут от зарплаты до зарплаты и просто тратят заработанное с той или иной степенью эффективности. Хуже всего, что большинство из нас вкладывает деньги, руководствуясь простым правилом «делай, как все». В итоге мы часто выбираем далеко не лучший способ распорядиться сбережениями.

Чтобы разорвать этот порочный круг, и нужны финансовые курсы для «чайников». Чему там учат? Первое правило, которое внушают «студентам», – закон «сложных процентов». Что это за закон? Вот впечатляющий пример. Предположим, два друга решили откладывать по 25 тыс. руб. в год. Это по карману любому. Достаточно относить в банк чуть более 2 тыс. руб. в месяц.

Итак, и у того и у другого деньги лежат под 10% годовых. Но один приятель начал делать сбережения в 20 лет и прекратил класть средства на счет в 30 лет. Таким образом, он доверил банку 250 тыс. рублей. Второй друг откладывал с 30 до 60 лет. За это время он положил на счет 750 тыс. рублей.

Кто же накопит больше? Тот, кто начал откладывать раньше. К моменту выхода на пенсию на счету первого друга будет лежать 10 млн. рублей (с учетом набежавших за 40 лет «сложных» процентов). А у второго, хотя он копил гораздо дольше, денег в итоге будет на 1,2 млн. руб. меньше.

Так что, чем раньше вы начали копить, тем лучше. Другой вывод: даже люди со скромными доходами при желании без особого труда могут скопить порядочные суммы.

Забудьте про Форекс

Второе правило: деньги нужно держать только в тех активах, доходность которых выше уровня инфляции. В противном случае сбережения будут обесцениваться.

К сожалению, самый простой и надежный способ сбережения – банковские депозиты – этому принципу не удовлетворяет. Валютные вклады приносят от силы 7% годовых, рублевые – 9–11%.  А, по прогнозу Минфина, инфляция в нынешнем году может перевалить за 12%, подробнее в форекс клубе.

Как быть? Лучше переложить сбережения. Правда, выбор невелик. Он ограничивается вложениями в акции, ценные металлы или игрой на Форексе (рынок валют).

Золото – лучший способ сохранить деньги во время нестабильности на мировых биржах. Сейчас как раз такой момент. Что касается Форекса, тут совет один – забудьте о нем. Вот простая статистика: 75% новых игроков теряют все свои деньги в первые три месяца. За полгода разоряются 99% новичков. Профессионалы утверждают, что «соваться» на Форекс, не имея «за душой» хотя бы 10 млн. долл., – верное самоубийство.

Надежнее вложить сбережения в акции. Известно, что в долгосрочной перспективе доход от голубых фишек (акций самых надежных компаний) в среднем в 1,5 раза выше, чем у банковских депозитов. Но самостоятельно играть на бирже опасно. Поэтому, если вы не уверены в своих силах, доверьте деньги паевому инвестиционному фонду (ПИФу).

Правда, с ПИФами тоже не все гладко. Они порой «мухлюют»! Обычно вкладчики выбирают ПИФы, ориентируясь на то, какой они принесли доход. Фонды этим активно пользуются. Одни заявляют, что заработали 80% годовых, другие говорят, что их вкладчики стали втрое богаче…

Чаще всего это лукавство. Действительно, в 2005 и 2006 годах многие фонды заработали десятки процентов прибыли. Но было бы величайшей наивностью рассчитывать, что так будет и дальше. Например, с начала нынешнего года более половины российских ПИФов «ушли в минус».

Важно знать, что при желании «лидером» по доходности можно представить любой фонд. Даже тот, который работает совсем плохо. Дело в том, что стоимость паев постоянно скачет. Для рекламы достаточно выбрать такой интервал, на котором разница между максимальным и минимальным значениями цены пая позволит показать «впечатляющие результаты». Хотя на деле это и не так.

Чему же верить? Консультанты дают такой совет. «Лучший фонд никогда не будет стоять на первом месте по доходности за некий небольшой промежуток времени», – объясняет Владимир Семенов из АМК «Финанс». Скорее всего, он будет постоянно входить в десятку-двадцатку лучших. Но в долговременной перспективе результаты этого фонда окажутся самыми впечатляющими.

Так что, не спешите вкладывать деньги в ПИФ с высокой, но непостоянной доходностью. Сначала поинтересуйтесь, каковы его результаты за длительный период времени, минимум – за три года.

Скромность миллиардеров

Третье правило: чтобы преумножать капитал, его сначала надо иметь. Где взять деньги? Консультанты советуют экономить и ни в коем случае не делать долгов. Если уж вы берете в долг, соизмеряйте свои силы. Рассчитать «безопасный» размер займа проще простого. Ежемесячные выплаты по кредиту не должны превышать четверти дохода семьи. Практика показывает, что в противном случае человек не сможет найти средства на непредвиденные траты.

И главное – не сорите деньгами. Полезно знать, что большинст­во миллионеров – скромные люди. Один из богатейших людей Европы, владелец компании «Икеа» Ингвар Кампрад, состояние которого перевалило за 50 ­млрд. долл., ездит на работу на городском автобусе. Необычайной экономностью известен и второй богач мира – американец Уоррен Баффетт. Он катается на ничем не примечательном автомобиле 1972 года выпуска и живет в доме, который купил в 1956 году за 32 тыс. долларов.

Так что умеренность – лучший залог будущего богатства.

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