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Все на верфь!

Российские корабелы покоряют мировой рынок. К сожалению – в самый неудачный момент

№ 49(83) от 05.12.2007 [«Аргументы Недели », Материал подготовил Константин ГУРДИН ]

Все на верфь!
Красавец-танкер строится в Петербурге, Фото ИТАР-ТАСС

Российскому судостроению прочат большое плавание. Недавно правительство поддержало корабелов, одобрив соответствующую Федеральную целевую программу. Подъем отрасли обеспечат вливания в 140 млрд. рублей. Из них 90 млрд.  – за счет бюджета.

Цель – занять достойное место на мировом рынке. И все бы ничего, да вот только захват мирового кораблестроительного «трона» мы начинаем в самый неблагоприятный для этого момент. Стоит ли рисковать бюджетными миллиардами?

За кормой у Румынии

Государство дало «добро» на рывок. Но стартовая позиция у нас далеко не самая выгодная. Пока что в гонке мировых кораблестроителей российские верфи находятся на одном из последних мест. Контрактов у отечественных корабелов – кот наплакал. Достаточно сказать, что по дедвейту (суммарному водоизмещению) заказанных судов мы в 166 (!) раз отстаем от стран – лидеров мирового судостроения (Японии, Китая и Южной Кореи). В мировом кораблестроительном рейтинге нас обогнали Румыния и Вьетнам, а скоро мы можем отстать даже от Ирана и Турции.

За державу, конечно, обидно. Разве для того на протяжении всей своей истории Россия стремилась получить выход к морям, чтобы в начале XXI века разучиться строить собственные суда? Пора браться за голову.

Но сделать это будет сложно. На мировом судостроительном рынке назревает мощнейший кризис. Буря грядет нешуточная, и нас может накрыть первой же волной.

Вроде бы, с одной стороны, мировое судоходство сейчас переживает невиданный подъем. Соответственно, начался бум и в судостроении. На стапелях всех верфей мира сейчас строятся более 5 тыс. судов. Заказчики готовы выложить за них 105,5 млрд. долларов. Общее водоизмещение строящихся кораблей на треть превышает весь дедвейт мирового коммерческого флота!

С другой стороны, аналитики предсказывают, что бурный подъем скоро сменится глубочайшим спадом. Хуже всего то, что наш «триумфальный» выход на мировой рынок придется как раз на пик этого кризиса…

В ближайшие 10–15 лет Россия едва ли ворвется в число лидеров мирового гражданского судостроения.

Мировой рикошет

Что спровоцирует обвал? По прогнозам экспертов, не позднее 2010 г. резко упадут цены на «балкеры». Это самые простые корабли, предназначенные для перевозки угля и руды. Сейчас такие перевозки растут бешеными темпами, балкеры пользуются ажио­тажным спросом. Азиатские верфи загружены такими заказами на годы вперед.

Но скоро перепроизводство обернется корабелам боком. Судов станет слишком много, а транспортировка руды тем временем сократится на четверть. Эксперты предсказывают, что ставки на фрахт (аренду) судов рухнут на 40%. Соответственно, упадут доходы судоходных компаний. Понятно, что первым делом они резко сократят число новых заказов.

Эти события рикошетом ударят по российскому судостроению. Оставшись без контрактов на балкеры, мировые корабелы начнут искать новые ниши. Скорее всего, они переориентируются на выпуск судов класса «река-море».

Между тем такие корабли – основной «гражданский» продукт отечественных судостроителей. Сейчас конкурентов в этой нише у нас мало, поскольку мировые компании «насытились» более прибыльными заказами. Но к тому моменту, когда мы «рванем» на мировой рынок, окажется, что за заказчиков идет ожесточенная борьба…

Претенденты  на трон

Есть и другая опасность. Российские корабелы готовятся воевать за долю на мировом рынке по тем правилам, которые существуют сегодня. Но, когда мы выйдем на арену, облик неприятеля изменится до неузнаваемости.

Сейчас 40% заказов на новые суда – у Южной Кореи, четверть – у китайцев, пятая часть – у Японии. Власти Поднебесной намерены перекроить расклад. К 2015 г. Китай удвоит выпуск судов. Планы выглядят устрашающе. Например, китайская госкорпорация «Чайна Стейт Шипбилдинг» возводит крупнейшее в мире судостроительное предприятие. Оно будет на 14% мощнее нынешнего мирового лидера – корейской «Хенде Хеви».

В переделе поучаствуют и другие «молодые тигры». К 2010 г. окрепнут новые крупные игроки: Бразилия, Филиппины, Турция и Вьетнам. А к 2015 г. список «претендентов на трон» пополнится Ираном и Индией.

В этих странах судостроение будет развиваться за счет гигантов мировой индустрии. Крупнейшие кораблестроительные корпорации перенесут производство в регионы с низкими налогами и дешевой рабочей силой. Понятно, что Россия к ним не относится.

Лучше подождать?

На этом фоне перспективы наших корабелов выглядят туманно. Особые опасения вызывают намерения Минпромэнерго. Это ведомство собирается построить три новых производ­ства крупнотоннажных судов. Но когда эти верфи появятся, может оказаться, что на их продукцию нет спроса.

Как быть? Эксперты советуют на время отложить «наполеоновские планы». Лучше сосредоточиться на более приземленных задачах. Например, направить бюджетные средства на модернизацию отрасли.

В «Объединенной судостроительной корпорации» (ОСК), которая будет распределять государственные миллиарды, это, похоже, понимают. Планы у ОСК вполне реалистичные. По ним, в 2015 г. Россия должна завоевать лишь 2% мирового рынка гражданского судостроения. Это принесет доход в 2 млрд. долл. в год. Таких средств хватит на постепенное обновление оборудования. В результате производство гражданских судов в России в ближайшие восемь лет вырастет в 2,5 раза. А производительность труда в отрасли поднимется втрое.

Ясно, что в ближайшие 10–15 лет Россия едва ли ворвется в число лидеров мирового гражданского судостроения. Не тот расклад. Зато мы сможем стать одним из важных звеньев мировой производственной цепочки.

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