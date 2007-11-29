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Еды у нас должно стать – завались!

№ 48(82) от 28.11.2007 [«Аргументы Недели », Александр ШАРАШКИН ]

Еды у нас должно стать – завались!
Фото Б. КРЕМЕРА

ТО, К чему призывал аграрных чиновников и руководителей крупнейших агрофирм Центрального федерального округа министр сельского хозяйства России Алексей Гордеев, наконец свершилось – участники проводимого в Рязани межрегионального совещания после выступления Михаила Соина перешли от самоотчетов к конкретным предложениям:

– Считаем, что в госпрограмме необоснованно сужена возможность предоставления поддержки овцеводства, козоводства и т.п. только регионам, традиционно занимающимися этими видами деятельности, – высказался представитель Белгородчины.

– Хорошо бы прописать выделение субсидий не за денежную сумму, на которую сдана сельхозпродукция, а за ее фактический объем, – предложил представитель Липецкой области.

– Надо скорректировать механизм выделения субсидий на удобрения. Если останется так, как есть, то выгода будет только у производителей минеральных удобрений. Про органические, которые более полезны, забыли. Да и потребитель не в плюсе, – заявили сразу несколько человек.

– Смогут ли рассчитывать на господдержку машинно-технические станции, обслуживающие крестьян? – задали вопрос из зала.

Пришлось руководителю аграрного сектора страны раскладывать все по полочкам:

– Если где-то захотят заниматься нетрадиционным для региона видом деятельности – обращайтесь к нам для разработки отдельной программы. Поддержку надо выдавать за объем сдаваемой продукции. По удобрениям сделаем так, чтобы субсидии доставались селянам. На МТС, учрежденные сельхозпроизводителями, господдержка должна распространяться; на станции, созданные бизнесменами для оказания платных услуг, – нет.

Завершая итоговое меро­приятие по шлифовке механизмов реализации Госпрограммы развития сельского хозяйства, Алексей Гордеев еще раз обратил внимание на три основных цели, которые надо выполнять в ближайшие 5 лет:

– устойчивое развитие сельских территорий, повышение занятости и уровня жизни сельского населения;

– повышение конкурентоспособности отечественной сельскохозяйственной продукции на основе финансовой устойчивости и модернизации сельского хозяйства, ускоренного развития приоритетных подотраслей с целью импортозамещения;

– сохранение и воспроизводство используемых в сельскохозяйст­венном производстве земельных и других природных ресурсов.

Министр сельского хозяйст­ва России также призвал субъекты Федерации и даже муниципальные образования принимать аналогичные местные программы, которые поддер­живали бы все направления федеральной программы на условиях софинасирования. Ведь впервые на поддержку села в течение пяти лет будет выделено 560 ­млрд. рублей.

Для координирования землеоборота в Минсельхозе создается новый департамент, а для бесплатного разъяснения проблемных вопросов и пропаганды передовых технологий среди крестьянских масс – специальная консультационная служба.

Подводя итоги реализации национального проекта «Развитие АПК» и самого совещания, Алексей Гордеев сказал:

– Мы научились работать по-новому. По итогам этого года сельское хозяйство России получит прибыль в 1,5 раза больше, чем в 2006-м.

Если учесть, что почти треть отечественных хозяйств до сих пор работает с убытком, перспективы, открывающиеся с Нового года перед российскими аграриями, могут только радовать.

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