С горы виднее

ДО РЕВОЛЮЦИИ на территории современной Тверской области проживало более 7 млн. человек. После 1945 г. – 3,5 миллиона. Сейчас число жителей 1,4 миллиона. Близость двух столиц сказывается – коренная молодежь убежала в крупные города за длинным рублем и комфортом. В деревнях же много брошенных домов. Красивых. С уникальными наличниками на окнах, которых в одной Дмитровой Горе этнографы насчитали 19 видов. Вокруг очаровательные леса, спрятавшие Завидовскую дачу высших руководителей страны…

Эти места и привлекли соотечественников из бывших братских республик СССР. С конца прошлого века Дмитрово-Горское сельское поселение, включающее 23 деревни, стало прирастать мигрантами из Казахстана. Для начала переселенцам предложили пустующие помещения – детсад, интернат, гостиницу. Когда обжились, стали обустраиваться. Так появилась целая улица Целинников из 20 домов. Сейчас в Дмитровой Горе 40 «казахских» семей.

Александр и Наталья Стегуновы приехали одними из первых. Как начали работать на ферме, так и трудятся десять лет подряд. Сын Олег, ныне 11-классник местной школы, все это время помогал родителям. На глазах трудолюбивой семьи произошел ренессанс бывшего совхоза «Дмитрогорский», с 1965 г. специализировавшегося на выращивании свиней и производстве молока. К 1998 г. со свиноводством в хозяйстве было покончено, а молочное стадо сократилось с 2 тыс. до 600 голов. Надой на фуражную корову составлял всего 1700 л в год.

В начале нынешнего века приватизированный совхоз выкупила крупная подмосковная фирма, и хозяйство стало именоваться «Агрофирма Дмитрова Гора». Бизнесменам приглянулось трудолюбие приезжих. Кстати, по области уже шли слухи о тайных приемах, которыми бывшие «русские казахи» восстанавливают свиноводство – используют совместимость группы крови. Новые хозяева решили поднять традиционные отрасли Дмитровой Горы на мировой уровень. В 2004 г. хозяйство получило статус племенного завода по разведению черно-пестрой породы крупного рогатого скота. А потом весьма кстати подоспел национальный проект «Развитие АПК». Сообразительные владельцы разработали хороший бизнес-план. Руководству области, где практически все животноводство «лежало на боку», инициатива понравилась. Более того, летом 2006 г. развивающееся в Дмитровой Горе хозяйство показали Алексею Гордееву. Пораженный громадьем планов и точностью финансовых расчетов, руководитель агропромышленной отрасли страны благословил великие начинания и просил пригласить, когда идеи воплотятся в жизнь.

На молочно-товарный комплекс агрофирмы мне довелось приехать раньше федерального министра. Просторные коровники, современные агрегаты, породистый скот – вроде все, как в любом современном российском хозяйстве. Но, оказалось, «фишка» в Дмитровой Горе все же есть. Нигде: ни у мордвы, ни у калужан, ни в родном хозяйстве президента Беларуси я не видел автоматического массажера для коров. Конструкция элементарна, а позволяет каждой буренке по желанию тешить тушу почесыванием боков и холки.

– В России агрегат не распространен, а на Западе – повсеместно, – объяснил заведующий молочно-товарным комплексом Павел Бороданенко. Он тоже приезжий. Правда, из Краснодарского края. Заключил контракт с хозяйством через Интернет.

Если не только мигранты потянулись в Дмитрову Гору, но и уроженцы признанных житниц страны – это уже показатель.

В конце ноября 2007 г. агрофирма ввела в эксплуатацию первую очередь свиноводческого комплекса на 54 тыс. голов – племенной репродуктор на 4500 свиноматок. Общий объем инвестиций в проект составит более 1,5 млрд. рублей. С выходом на проектную мощность предприятие будет производить 22 т свежей свинины ежесуточно.

Интересно, что красную ленточку приезжал перерезать Алексей Гордеев. Не забыл глава российской отрасли проверить: рационально ли использовали деньги, выделенные по нацпроекту «Развитие АПК». Заодно еще поддержку обещал:

– Производство мяса и молока в Тверской области надо в ближайшие пять лет увеличить как минимум в три раза. Только при таких темпах страна перестанет зависеть от импорта продовольствия.

– Мы стараемся. Думаем, от каждой своей коровы к концу нынешнего года получить 8200 кг молока, – еще до призыва федерального министра рассказала мне Наталья Стегунова. По итогам прошлого месяца она с напарницей, украинкой Марией Герасименко, вышли в лидеры среди доярок агрофирмы.

Доперестроечное поголовье крупного рогатого скота в Дмитровой Горе уже восстановили. Теперь на очереди пуск собственной бойни, откормочного комплекса, расширение жилищного строительства. Агрокомплекс смотрит на перспективу. Ведь не случайно говорят, что с горы виднее, особенно – с Дмитровой.