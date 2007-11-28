//НАШИ ПАРТНЕРЫ

наши партнеры

//Новости marketgid

//новости 24СМИ

//Поп-новости

//Сад и огород

//Экономика

Жизнь без купюр

Почему в России не доверяют пластиковым картам

№ 48(82) от 28.11.2007 [«Аргументы Недели », Константин ГУРДИН ]

Жизнь без купюр

«Пластмассовый мир» победил, но только не в России. Наше население упорно не желает держать деньги на пластиковых картах. Всеобщее недоверие к ним во многом оправдано. Как показало исследование «АН», кредитки по-прежнему проигрывают в конкурентной борьбе старым добрым наличным. Чем же отпугивают людей «пластиковые» вклады?

За «нал» – в околоток

Банки пытаются делать хорошую мину при плохой игре. Они радостно рапортуют, что в стране выпущено более 80 млн. кредиток. Выходит, количество карточек почти сравнялось с численностью трудоспособного населения?

По данным «АН», эта цифра лукавит. На деле финансисты «передергивают карты». Они записывают в свои достижения общее число пластика, выпущенного за последние 15 лет. Но, в действительности, «в живых» осталась только треть этих карточек, остальные заблокированы. И это не все. Оказывается, 75% владельцев кредиток используют их для одной единственной операции. Люди подходят к банкоматам лишь для того, чтобы снять начисленную зарплату. И благополучно забывают о пластике до следующей получки.

Так что по уровню «картизации» населения нам по-прежнему далеко до стран «Большой семерки». По оценкам экспертов, мы отстаем – ни много, ни мало – на полвека. С помощью кредиток в США делается 80% покупок, в Европе – 60%. У нас – менее 3%.

Порой из-за разницы в «культуре оплаты» возникают забавные коллизии. Вот показательный пример. Известного российского депутата задержала нью-йоркская полиция. Его сдали хозяева ювелирного магазина, в котором слуга народа пытался приобрести дорогие часы. Причина: на кассе депутат выложил 25 тыс. долл. наличными из кармана. Увидев это, продавцы тут же вызвали наряд. Еще бы: в их стране больше 50 долл. налом обычно носят с собой только сутенеры и наркоторговцы… Более дорогие покупки оплачиваются по кредитной карте.

По карточному счету

Как известно, что немцу – смерть, то русскому – самое оно. Конечно, все понимают, что хранить деньги на пластике безопаснее, чем «под матрацем». Но уж больно кусается цена спокойст­вия. Во-первых, держать на карточ­ке крупные суммы невыгодно. Они не приносят дохода. Почти все банки устанавливают для пластиковых вкладов мизерные ставки (обычно – 0,1% годовых). Значит, сбережения будут обесцениваться из-за инфляции. Для сравнения: западные банки начисляют на пластиковые карты доход, сопоставимый с тем, что дают по депозитам. Проценты набегают ежемесячно – обычно их насчитывают на размер остатка. Во-вторых, при снятии денег с карты ее владельца ждет неприятный сюрприз. Банки всеми силами «стимулируют» клиентов хранить сбережения в безналичной форме. Поэтому даже в собственных банкоматах они берут комиссию за снятие средств. Стандартная ставка – 0,5% от суммы. Но порой не стесняются сдирать и по 2–4%. В «чужих» банкоматах комиссия выше, она доходит до 7%. Невнимательные клиенты могут попасть в ловушку. Попытавшись забрать вклад, часть его они будут вынуждены подарить банку. Так что при открытии «карточного» счета первым делом поинтересуйтесь, во что обойдется снятие денег.

Золотая пластмасса

Третья ловушка – плата за обслуживание карты. Трудно понять, чем руководствуются банкиры, когда требуют за это день­ги. По логике, они сами должны доплачивать человеку, который позволил им пользоваться своими сбережениями.

Тем не менее обслуживание даже самых дешевых карточек обходится в 500–1000 руб. в год. Тем, кто хочет, чтобы его кредитку украшала надпись «золотая» или «платиновая», придется раскошелиться на 1,5–5 тыс. руб. в год. Стоит ли оно того? «Продвинутые» карточки отличаются от стандартных в основном лишь размером лимита на снятие наличных в сторонних банкоматах. Если вам не хватает 15 тыс. руб. в день (предел стандартной карты), придется доплатить за «платину».

Есть и другие дополнительные расходы. Многие владельцы карточек подписываются на информационные услуги. Например, при любом движении денег на счете банк тут же отправляет короткое сообщение на сотовый телефон (SMS). Это удобно: предположим, вы расплатились карточкой в ресторане или магазине. И сразу узнали, не списали ли чего лишнего с вашего счета. Банку это ничего не стоит – эсэмэски отсылает программа.

«Пластиковые» вклады не приносят дохода, а за снятие наличных банк берет проценты.

Но с клиентов за эту услугу не преминут взять по 100–300 руб. в месяц. Далеко не бесплатно и управление счетом через Интернет. За удовольствие следить за состоянием вклада с компьютера придется выложить 100–500 руб. в месяц.

Клиенты с «револьверами»

Есть и гораздо более изощренные способы нажиться на «карточных» вкладчиках. Опаснее всего – карты с так называемым овердрафтом (другое их название – «револьверные»). Это настоящие кредитки, с которых можно снять больше денег, чем на них лежит. Тут перед банкирами открываются широчайшие просторы для заработка. Обычно клиентов ловят на крючок, обещая «бесплатный» период кредитования.

Это правда, но лишь в идеальном случае. Дело в том, что «льготный период» стартует вовсе не с того дня, когда вы «залезли» банку в карман. Он отсчитывается от конкретного числа каждого месяца, чаще всего – 25-го. Поэтому реальный срок «беспроцентного» погашения почти всегда будет меньше того, что обещает реклама.

Многие клиенты об этом не знают. Они возвращают кредит ровно через те «рекламные» 30–50 дней и… попадают на огромные проценты. 

К счастью, нравы финансистов постепенно меняются к лучшему. В России уже появились банки, начисляющие на «пластиковые» вклады по 5–7% годовых. При желании можно найти и предложения с беспроцентным снятием наличных. Правда, подвижки к лучшему произошли в основном в банках второго-третьего эшелона. Некоторые из них, мягко выражаясь, не относятся к разряду особо надежных.

Иными словами, время «пластиковой» революции в Россию пока не пришло. Но производителям бумажников уже стоит задуматься, чем они займутся через 5–10 лет.

Понравилась публикация? Поддержите издание!

5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]

*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес

Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контент

Добавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях

Обсудить наши публикации можно здесь:

//Новости Гнездо.ру

Загрузка...
?>

//Новости СМИ2

//Шоу-бизнес

В Москве могут увековечить имя Началовой – Госдума не против

В Москве могут увековечить имя Началовой – Госдума не против

Депутат Евгений Герасимов прокомментировал слухи о том, что умершая на 39 году жизни певица Юлия Началова может получить собственную памятную табличку в столице.

//live

«Доказать, что Порошенко - убийца, вор и негодяй, будет несложно»

«Доказать, что Порошенко - убийца, вор и негодяй, будет несложно»

Когда Петр Порошенко перед самыми выборами увидит свои реальные низкие рейтинги, ситуация в стране может пойти «по какому-то не совсем правовому сценарию», считают на Украине. О предвыборной кампании размышляет Ростислав ИЩЕНКО...

//Политика

Украинцы поверили в обещания Порошенко? Рейтинг президента продолжает расти

Украинцы поверили в обещания Порошенко? Рейтинг президента продолжает расти

Президент Украины Пётр Порошенко успешно набирает обороты в предвыборной гонке. Совсем недавно он подвинул Юлию Тимошенко на третье место в рейтинге, а теперь сокращает разрыв с Владимиром Зеленским.

//Новости Гнездо.ру

Загрузка...

//В мире

Стратегический бомбардировщик B-52 ВВС США замечен вблизи российских границ

Стратегический бомбардировщик B-52 ВВС США замечен вблизи российских границ

Стратегический бомбардировщик Boeing B-52H Stratofortress ВВС США был замечен вблизи российской границы. По данным Минобороны РФ, американский военный самолет пролетел над нейтральными водами Балтийского моря.

//Авиа, ж/д транспорт

Почему Boeing не летает, а падает

Почему Boeing не летает, а падает

После нескольких случаев крушения самолётов Boeing специалисты корпорации провели исследования, чтобы выяснить причины авиакатастроф. Оказалось, что дело не только в технических характеристиках воздушного судна.

//Новости ADWILE

//Новости МирТесен

//Шоу-бизнес

От чего на самом деле умерла Юлия Началова?

От чего на самом деле умерла Юлия Началова?

Сколько разных предположений прозвучало о болезни Юлии Началовой. Говорили о проблеме с алкоголем, сахарном диабете, о последствиях неудачной пластики по увеличению груди. Что же произошло на самом деле?

//Шоу-бизнес

«Час назад перестало биться сердце нашей Юли». Певица Юлия Началова умерла в больнице

«Час назад перестало биться сердце нашей Юли». Певица Юлия Началова умерла в больнице

Врачи больше не могли бороться за жизнь певицы Юлии Началовой. Она скончалась в больнице. После тяжелейшей операции - медики решили ампутировать ей ногу, стабилизировать ее состояние. Певице было 38 лет

//Шоу-бизнес

Собчак рассказала, какие события предшествовали её расставанию с мужем

Собчак рассказала, какие события предшествовали её расставанию с мужем

Ксения Собчак поделилась, из-за чего распался её брак с актёром Максимом Виторганом. Она открыла свою точку зрения на расставание с мужем. «Ты не можешь разлюбить в один день», - уверена телеведущая.

//Шоу-бизнес

Проклятье "Последнего героя". Юлия Началова разделила судьбу Жанны Фриске и Децла

Проклятье "Последнего героя". Юлия Началова разделила судьбу Жанны Фриске и Децла

О проклятии шоу "Последний герой" ходит немало слухов. В разное время в шоу участвовали Крис Кельми, Децл, Жанна Фриске, Вера Глаголева, а ведущим был Сергей Бодров и Юлия Началова. Всех их уже нет в живых.

//Новости партнеров

//Общество

О карме Александра I, Иосифа и Владимира

О карме Александра I, Иосифа и Владимира

Ровно 5 лет прошло с начала «русской весны» в Республике Крым. Крымская редакция «Аргументов недели» вела тогда прямые трансляции в Интернете из Симферополя. В том времени было много мистического. Главное – в Крыму не прозвучало ни одного выстрела, хотя украинских военнослужащих было больше, чем на базе в Севастополе – российских.

//Шоу-бизнес

Режиссёр «Весны на Заречной улице» попал в реанимацию

Режиссёр «Весны на Заречной улице» попал в реанимацию

Режиссёр всеми любимых фильмов «Весна на Заречной улице» и «Застава Ильича» Марлен Хуциев в срочном порядке был госпитализирован в реанимацию Боткинской больницы.

//Новости СМИ2

//Шоу-бизнес

Отец Началовой рассказал, почему она поздно обратилась за медицинской помощью

Отец Началовой рассказал, почему она поздно обратилась за медицинской помощью

Отец Юлии продюсер Виктор Началов рассказал, почему его дочь медлила и до последнего не обращалась к врачам за помощью. По его словам, никто и предположить не мог подобного исхода.

//Шоу-бизнес

Эвелина Блёданс о Юлии Началовой: "Спасибо за свет, которым ты освещала всё вокруг себя!"

Эвелина Блёданс о Юлии Началовой: "Спасибо за свет, которым ты освещала всё вокруг себя!"

Сообщение о смерти Юлии Началовой шокировало ее подруг и коллег, поклонников. "Юленька, милая моя девочка! Спасибо за свет, которым ты освещала всё вокруг себя! Прощай, лучезарная красавица!"- Эвелина Блёданс.

//Шоу-бизнес

Оставшаяся без мамы дочь Началовой переедет к отцу

Оставшаяся без мамы дочь Началовой переедет к отцу

Двенадцатилетняя Вера, лишившаяся мамы 16 марта, переедет жить к своему отцу Евгению Алдонину, сообщил близкий знакомый футболиста. Спортсмен был вторым мужем Юлии Началовой.

//Общество

Как менялись стандарты женской красоты

Как менялись стандарты женской красоты

Женская красота ценилась во все времена. Однако, как говорится, каждому времени - свои ценности. Эталоны красоты исторически менялись, причем как сейчас, так и тогда зависели в том числе и от географии.

//Шоу-бизнес

Последнюю телесъёмку Началовой показали в день её смерти

Последнюю телесъёмку Началовой показали в день её смерти

Юлия Началова, исполняющая роль наставницы в популярной передаче «Один в один. Народный сезон» умерла в субботу, 16 марта, не приходя в сознание. В этот же день на телеэкранах страны состоялся показ финального этапа шоу.

//live

«Мне очень жаль Юлю Началову, она была такой симпатичной!»

«Мне очень жаль Юлю Началову, она была такой симпатичной!»

СМИ сообщили о кончине певицы, актрисы и телеведущей Юлии Началовой. Ведь молодая еще была, а голос какой - как запоет!.. Свои соболезнования родным и близким певицы выражает писатель, экс-телеведущий Лев НОВОЖЕНОВ...

//Новости партнеров

//Общество

Украинская журналистка признала, что Россия много вложила в Крым

Украинская журналистка признала, что Россия много вложила в Крым

Журналистка из Украины Олеся Медведева рассказала о том, что увидела в Крыму во время своей поездки. За время пребывания на полуострове она сняла несколько видео, в которых рассказывала о нынешней жизни крымчан.

//Шоу-бизнес

Юля Началова умерла не приходя в сознание, родные и близкие не смогли проститься

Юля Началова умерла не приходя в сознание, родные и близкие не смогли проститься

Первый муж Юлии Началовой сказал о смерти певицы, что это был настоящий шок, а друзья и близкие женщины вспоминают ее как талантливого музыканта и верного друга: "Она была яркая, профессиональная и светлая"

//Шоу-бизнес

Подольская высказалась по поводу смерти Началовой

Подольская высказалась по поводу смерти Началовой

Наталья Подольская передала родным Юлии Началовой соболезнования от себя и своего мужа Владимира Преснякова в связи со смертью певицы. Также Подольская рассказала о своём отношении к Юлии.

//Шоу-бизнес

Вайкуле не стала спорить с тем, что у Бузовой нет голоса

Вайкуле не стала спорить с тем, что у Бузовой нет голоса

Знаменитая певица Лайма Вайкуле согласилась с утверждением о том, что современная звезда Ольга Бузова не обладает хорошими вокальными данными. Вайкуле отметила, что распознаёт талантливых музыкантов практически сразу.

//Шоу-бизнес

Red Hot Chili Peppers дали концерт на фоне одного из Семи чудес света

Red Hot Chili Peppers дали концерт на фоне одного из Семи чудес света

Американские рокеры из Red Hot Chili Peppers устроили концерт в Египте, а роль декорации выполнила пирамида Хеопса – единственное из дошедших до наших дней Семи чудес света древнего мира.

//В мире

Как крымчане прорубают себе окно в Европу

Как крымчане прорубают себе окно в Европу

Присоединение Крыма к России стало не просто «возвращением легендарного полуострова в «родную гавань». Многие крымчане с ликованием встретили историческое событие, ожидая блестящие перспективы развития региона в составе РФ.

//Авторы АН

Все авторы >>

//Новости партнеров

//самое читаемое

//Новости СМИ2

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Читайте также

//Новости Lentainform.com

Загрузка...
Загрузка...
//Наши партнеры