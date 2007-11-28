Экономическая «нирвана»
№ 48(82) от 28.11.2007 [«Аргументы Недели », отдел экономики ]
ТАКОЙ прогноз дает МЭРТ. В распоряжении «АН» оказалась «Концепция социально-экономического развития России до 2020 г.», подготовленная этим ведомством.
Читаешь – и душа радуется. Согласно этому документу, Россия станет одним из ведущих финансовых центров мира. Отечественные компании забудут дорогу в Лондон, поскольку проводить IPO в Москве станет не менее престижно. Наша экономика наконец-то избавится от сырьевой зависимости. Отечественные компании займут не менее 10% мирового рынка высокотехнологичных товаров и услуг. Разбогатевшее население будет жить дольше. Средняя продолжительность жизни вырастет до 75 лет.
Но на солнце этой экономической «нирваны» есть и пятна. Эксперты предсказывают рост цен на газ и электроэнергию. Газ до 2011 г. подорожает в 1,5 раза, свет станет дороже на четверть.
Таковы «побочные эффекты» процветания. Правда, суровая реальность, скорее всего, сильно скорректирует фантазии экономистов. Подорожания, конечно, не избежать. А вот наступления обещанных благ мы можем и не дождаться.
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