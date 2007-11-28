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Реформа «шарахнет» током

Электричество в РФ будет одним из самых дорогих в мире

№ 48(82) от 28.11.2007 [«Аргументы Недели », Константин ГУРДИН ]

Реформа РАО «ЕЭС» стартовала. Ее поддержало государство, окончательное решение приняли и другие акционеры. Мосты для отступления превратились в пепел. Со дня на день нам обещают появление «рынка энергии». Нерешенным остался лишь один вопрос: сколько придется платить за свет?

Дымовая завеса

На этом фронте нас не ждет ничего хорошего. Даже по консервативному прогнозу Минэкономразвития, в ближайшие годы электричество подорожает на 80%. Некоторые аналитики предсказывают трехкратный рост тарифов. Спрашивается, при чем же тут рынок? Ток в России и так отнюдь не дешев. Уже сейчас мы платим за киловатт/час столько же, сколько он стоит в США. До Европы российские расценки не дотягивают 20–30%. Но при таких темпах увеличения цен через несколько лет энергия в России будет самой дорогой в Старом свете. Почему бы, прежде чем повышать расценки, для начала не разобраться, за что мы, собственно, платим?

Формирование цен на энергию – вопрос очень закрытый. Тут перемешиваются политика и интересы влиятельных монополий. «АН» постарались приоткрыть дымовую завесу над этим вопросом. Выяснилось, что самые прибыльные генерирующие мощности государство приберегло для себя. Себестоимость киловатт/часа, произведенного на гидро- и атомных станциях, экс­перты оценивают… в 1–5 копеек. Эти активы не будут приватизированы. Так что, установив для населения цену в 1,5–2 руб. за киловатт, государство себя, мягко говоря, не обидело.

Инвесторов допустят только к гораздо менее прибыльным тепловым станциям. Тут действует совсем другая экономика. Тот же киловатт/час, произведенный на газе, мазуте или угле, обходится в 10–50 копеек. Это все равно позволяет получать неплохой «навар», даже продавая энергию по оптовой цене в 30–90 копеек.

Кочующие мегаватты

Ток – товар необычный. Его нельзя запасти впрок, на батареях далеко не уедешь. «Сроков хранения» не существует, на продажу можно предложить только то, что есть здесь и сейчас. Различные электростанции не соперничают друг с другом. Дело в том, что РАО «ЕЭС» возникло из так называемых неустойчивых систем. В СССР построили ядерные станции на Украине и в Белоруссии, в Казахстане располагались угольные. Сибирь, где потребителей мало, снабжала страну дешевой энергией с гидроэлектростанций. В зависимости от времени суток и пиков потребления, электроэнергия перекачивалась из Сибири в европейскую часть страны и обратно. Потери достигали 40%, но о стоимости никто не беспокоился.

Сейчас система перекачки тока рухнула. Гонять по ним энергию на тысячи километров слишком дорого. Дешевое элект­ричество у нас в избытке, но до основных потребителей оно не доходит. Теперь в Сибири «половодье» энергии, в европейской части России – дефицит.

Главное – баланс

Какие уж тут торги! Здесь уместно такое сравнение. Когда на весь город – один хлебокомбинат, цена батонов будет устанавливаться как угодно, только не в ходе конкуренции. Так и крупные предприятия не могут позволить себе объявить бойкот поставщику энергии. Иначе у них встанут поезда, замерзнут домны и застынут станы. Несладко и энергетикам. Если они не отдадут потребителям мощности, от избытка мегаватт станции просто разнесет в клочья.

Выглядит это так. «Нарастает разница между дневным пиком и ночным спадом по­требления, – рассказывает замгендиректора «Мосэнерго» Дмитрий Васильев, – а уж в двадцатых числах декабря весь инженерный корпус у нас начинает «ходить по потолку» в связи с наступлением пика. Потребление огромное, мощности не хватает. Точно так же специалисты нервничают, когда не знают, куда деть избыточное электричество, не случится ли авария».

Теперь становится понятно, почему мэрии крупных городов так охотно включают ночное освещение и призывают магазины расцвечивать ночью витрины! Они вовсе не транжирят свет, а пытаются выровнять потребление. «Баланс» для энергетиков – ключевое слово. Они не говорят «продать ток». У них в ходу выражение «удержать напряжение».

Приватизация тока

Итак, никакого рынка электроэнергии нет. Есть монопольный продавец и бесправный потребитель. Над ними стоит государство, устанавливающее «экономически обоснованные» тарифы. Вот только насколько эта цена справедлива?

Как выяснили «АН», мы сильно переплачиваем монополии за ее неэффективность. Россий­ские тепловые станции расходуют вдвое больше топлива на производство киловатт/часа энергии, чем западные аналоги.

Уже сейчас мы платим за киловатт/час столько же, сколько он стоит в США.

Тарифами недовольны все. Предприятия стонут, поскольку их «обдирают» из-за перекрестного субсидирования. Они вынуждены закупать энергию по завышенной цене, тем самым «субсидируя» потребителей. Но цены не устраивают и население.

Поможет ли реформа? Первый опыт говорит об обратном. Государство дало добро на «свободную» продажу 15% тока. Это не помогло. «Цены на рынке энергии ниже, чем в регулируемом секторе. Но вся выгода от разницы оседает в карманах оптовых покупателей», – утверждает Георгий Кутовой, советник по естественным монополиям группы «Мечел».

Старый свет  на новый лад

Первый блин – комом. Но может быть, реформа заработает, и со временем все образуется? Тут стоит присмотреться к зарубежному опыту. Во всем мире, даже там, где десятилетиями регулировали деятельность энергокомпаний, наметилась тенденция к либерализации этой отрасли. И есть из-за чего.

Недавно цены отпустили на волю в Германии, Норвегии, Франции и Великобритании. Правительства передали энергетический бизнес в частные руки. Устаревшие мощности закрыли, а потребитель, ранее намертво прикованный к одному поставщику, вроде бы получил выбор. Стало ли лучше?  Ничуть.

«Поначалу появление рынка электроэнергии в Европе привело к обвалу цен. Но затем тарифы начали резко расти», – рассказывает Семен Гершович, советник правления крупнейшей германской энергокомпании «Е.ОН Энерджи».

При этом качество услуг не выросло: даже в Германии на каждого потребителя в год приходится 15 минут перебоев. В Италии и Испании этот показатель во много раз выше.

Похоже, как ни крути, нас ждет тот же вариант развития событий. Только цены будут выше европейских, а качество услуг – гораздо хуже.

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