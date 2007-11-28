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Аграрный рай России

№ 48(82) от 28.11.2007 [«Аргументы Недели », Владимир ЛЕОНОВ, фото автора ]

Аграрный рай России
К 2015 г. страна откажется от импорта свинины

Кредит – «это фантастика!»

 СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ отчеты всегда изобилуют цифрами. Гектары, центнеры, поголовье, надои, ското- и птицеместа. Но в администрации края особо обратили внимание на такой показатель – 93% картофеля в крае выращивают в личных подсобных хозяйствах (ЛПХ). Вот, например, о чем мечтает Ирина Елисеева, заместитель руководителя департамента сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности: «Поддержка ЛПХ приведет к тому, что «личники» поднимутся на уровень малого и даже среднего бизнеса!» Хорошо бы…

Мнение

 «ПРИОРИТЕТНЫЙ нацпроект «Развитие АПК» – самый «дешевый» по сравнению со всеми остальными», – считает и.о. руководителя департамента сельского хозяйства администрации Краснодарского края Юрий Кулик.

 Но в большинстве своем крестьяне кормятся со своего подсобного хозяйст­ва и не мечтают о развитии «бизнеса». Дальше, чем к одной телочке прикупить вторую, не загадывают. Почему? В крае, как и повсюду в стране, наибольшие шансы поучаствовать в агробизнесе, заметно изменить свой статус, нарастить обороты имеют не фермеры-одиночки, а уже сложившиеся коллективы и компании. Управленцы, стоящие во главе агрофирм и агрохолдингов, знают, как доказать полезность и перспективу своих начинаний, грамотно составить бизнес-план. Им легче представить банкам залоговую базу. Нацпроект «Развитие АПК» для них становится замечательным подспорьем – доступ к «длинным» деньгам, субсидирование из бюджетных средств банковских процентов, льготное налогообложение, внимание и забота администрации.

 А что может предъявить банку рядовой крестьянин? Все его имущество, включая земельный надел, потенциальный кредитор в лучшем случае оценит в смехотворную сумму, которая не позволит выбраться селянину на новый уровень. Значит, и мечтать не стоит.

Формулу успеха – в массы!

 ВО МНОГИХ регионах, отсталых с точки зрения сельхозпроизводства, за деревенскими жителями ходят чиновники и уговаривают: «Возьми ссуду, возьми кредит! Развивай хозяйство!» – отчитываться-то перед Москвой надо! А не берут и не развивают – природный крестьянский консерватизм не позволяет ввязываться в «опасные», с точки зрения селянина, предприятия. Тем более что большая часть страны представляет собой все же зону рискованного земледелия. А как сделать, чтобы вложенные заемные средства с минимальными рисками приносили прибыль, никто не учит и не показывает.

 

Учиться, учиться и учиться…

 КСТАТИ, во время поездки по «продвинутым» предприятиям Славянского района Краснодарского края наибольший интерес к методам ведения хозяйст­ва, надоям, урожаям и прибылям наблюдался не у журналистов и специалистов, а у местного предпринимателя Артура, который в качестве «волонтера» возил гостей на личном авто. Он записывал телефоны и координаты руководителей, что-то отмечал в ежедневнике. Восторг вызвало форелевое хозяйство: «Представляешь, с 10 соток 350 тонн рыбы! Это же круто!»

 Все говорит о том, что необходимо популяризовать передовые методы хозяйствования. Для большей части селян то, что они видят по телевизору в новостях – свинооткормочные мегакомплексы на десятки тысяч голов, автоматизированные птицефабрики и компьютерная дойка – вещи совершенно абстрактные.

 В крае эту проблему поняли и привлекли к работе «профильный» Кубанский государственный аграрный университет. Его проректор Василий Нечаев уверен, что как раз здесь-то аграрной науке и карты в руки. Организовали «малую сельхозакадемию» – для выявления талантливых детей в агросекторе. Когда в целом по стране система учебных хозяйств (так называемых учхозов) разрушена, «на Кубани учхозы сохранили и развивают. Хотя даже в знаменитой Тимирязевской сельскохозяйственной академии полный развал», – уверяет Нечаев.

 Сейчас руководители хозяйств стонут: «Нет кадров, знакомых с новейшими технологиями, не хватает людей для работы на современной технике». Пожалуйста – здесь третий год практикуют обучение с выездом преподавателей и специалистов на места, точечно. Всего день-два, а эффект поразительный. В прошлом году «академики» провели 1900 таких мастер-классов.

 И все же налицо общемировая тенденция к укрупнению сельскохозяйст­венных производств.

«Мегаприметы»

 ПРИМЕТЫ того, что фермер-одиночка становится в лучшем случае «подсобным рабочим» аграрной отрасли, на Кубани особенно заметны. Когда глава Славянского района Владимир Гончаров рассказывает о «своем хозяйстве», кажется, что это не всего лишь один из 38 районов края, а полновесная область. Только «Сад-гигант» выдал в этом году 43 тыс. т плодов! На двух с лишним тысячах гектаров к каждому деревцу подведена вода. Раньше, чтобы набрать 40 тыс. т яблок и загрузить работой громадный консервный завод по соседству, плоды собирали и везли сюда со всего юга России. Сейчас завод обходится местным сырьем. Садоводам повезло – в районе есть избыток влаги. И теперь в самых больших в Европе теплицах на гидропонике (а про­ще говоря, в плавающих в мелкой теплой воде легких лотках) выращивают «зеленные культуры». Это всем известные укроп, петрушка, салат.

 Более четверти всего российского риса выращивают тоже здесь. Замечательно себя чувствуют 5 рыболовецких хозяйств. В ближайших планах – строительство мясомолочного комплекса на 3000 голов крупного рогатого скота. Владимир Гончаров утверждает: «В районе используются абсолютно все земли». Отсюда одна из особенностей «славянского» бытия – 24 насосные станции круглосуточно откачивают воду из низменных мест – иначе часть плодородных земель района превратится в подобие Венеции.

Земля – наше богатство?

 ВАСИЛИЙ Нечаев, профессор, доктор экономических наук: «Мы говорим, что земельный вопрос решен. На самом деле нет. В первой половине 2007 года совершено всего 5 (пять!) сделок по залогу земель сельскохозяйственного назначения». Это крайне мало. Видимо, банкам земля вне городской застройки не интересна – велика Русь-матушка, земли в избытке, а коли так, кому она нужна?

 Свиноводы «Нивы Приазовья» создали свой собственный трехпородный гибрид и гордятся тем, что их комплекс «интегрирован в мировое свиноводство»! Обычная хавронья приносит 8 поросят, а у них – до 25 штук. И еще дразнят тем, что мясо у них «изысканного вкуса», понимаете ли! Один из высокопоставленных гостей получил легкую травму – шишку на лбу с солидным рассечением. Плотоядно засмотрелся на шустрых поросят и ударился (в свинарнике!) головой о компьютер, который управляет раздачей кормов и микроклиматом…

 Общим для всех производств является малолюдье. Будь то рыборазводное хозяйство, сад или свинокомплекс. В агропром пришли технологии XXI века. Неумолимая статистика говорит: 2% населения США обеспечивают страну (и экспорт!) продуктами сельскохозяйственного производства. Остальные 25% сельских жителей Штатов заняты транспортировкой, переработкой и доведением «хлеба насущного» до конечного потребителя. По тому же пути идет весь остальной мир. Кстати, известная брежневская «Продовольственная программа СССР» ставила перед аграриями похожие задачи. Сейчас Россия повторяет пройденное, но уже с учетом мирового опыта и рыночных механизмов.

 Любуясь яркой и сочной зеленью в теплицах, легко согласиться с прогнозистами – к 2025 г. Россия сможет накормить весь мир. Правда, не стоит забывать, что наша страна состоит не только (и не столько) из таких районов, как Славянский.

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