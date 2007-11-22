Кто прячется за ЮКОСом?

РАНЬШЕ для москвичей покупка бензина на автозаправке известной фирмы могла служить хоть какой-то гарантией того, что от этого топлива машину не будет дергать, она не начнет глохнуть, не сломается совсем. Конечно, всем известно, что множество АЗС в Моск­ве работают по франчайзинговой системе. То есть компания – одна, а бренд на вывеске – другой. Однако крупные компании обычно устанавливают контроль за качеством топлива на «своих среди чужих» бензоколонках. Оказалось, что контроль этот – во всяком случае у ЮКОСа и ­ЛУКойла, – не всегда на должном уровне.

«Начиная с августа нынешнего года, наши инспекторы не только берут пробы бензина, чтобы проанализировать его состав. Мы проводим комплексную проверку АЗС, – рассказывает Александр Окунев, заведующий сектором атмосферного воздуха столичного Департамента природопользования. – Нарушений, связанных с системой безопасности, порядком хранения и утилизации нефтепродуктов, состоянием оборудования, не меньше, чем касающихся качества бензина».

Эти нарушения видны даже невооруженным глазом. На многих бензоколонках территория не огорожена бортиком. Это означает, что, если разольется бензин, он моментально «отравит» всю землю вокруг. Если рядом река, то нефтепродукты тут же окажутся в ней. За пределы заправки не может вытекать даже вода, набравшаяся от дождя, – все должно собираться в ливневую канализацию. Работники заправки, кстати, обязаны следить за тем, чтобы ее решетки не забивались грязью, ветками, мусором. Часто на АЗС неправильно чистят снег. Его нужно собирать в кучи на территории заправки и потом отвозить на снегоплавильный пункт. На практике же его разбрасывают вокруг колонки или сваливают на соседнем пустыре. Если на АЗС случайно разлили бензин, его должны сразу присыпать песком из стоящих тут же контейнеров и убрать с помощью специальных лопаты и совка. Экологи отмечают, что это требование исполняется крайне редко. Бензиновые лужи собирают тряпками или не убирают вообще, что противоречит технике безопасности!

Недавно специалисты засекли одну бензоколонку, розлив бензина на которой может привести к тому, что нефтепродукты стекут в Москву-реку. Нарушения на этой АЗС, кстати, не устранены до сих пор. А жители, чьи дома расположены недалеко от реки Сетунь, неоднократно замечали: по ней плывут бензиновые пятна. Это продолжается уже не первый год. Экологи подозревают одну бензоколонку, куда скоро придут с проверкой...

Аргумент для автомобилистов

ДАВНО известно, что качество бензина Аи-92 в Москве выше, чем качество Аи-95. При этом на достаточно высоком уровне держался Аи-98, что оправдывало более высокую цену. Последние проверки показали, что Аи-95 по концентрации серы значительно больше похож на эталонный бензин, чем Аи-98.

Качество Аи-92 стабильно. Владельцам дорогих иномарок впору задуматься о переходе на 95-й, а то и на 92-й... Но и это может не спасти от проблем с машиной. Другими словами, автолюбитель никогда наверняка не знает, что за горючее «ест» его «конь». И не отрава ли это.