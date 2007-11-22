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Строительство на северо-западе нужно запретить!

№ 47(81) от 21.11.2007 [«Аргументы Недели », Дмитрий КОНОВАЛОВ ]

НА ЗАСЕДАНИИ столичного правительства, посвященном развитию СЗАО, мэр Юрий Лужков отправил план развития округа на доработку. «Северо-Западный округ Москвы развивается недостаточными темпами, – утверждает мэр. – В округе очень серьезные транспортные проблемы, которые до сих пор не решены на должном уровне».

Чтобы дотянуть до «должного уровня», предлагается прокладывать новые дороги и расширять старые. «Сейчас строится Звенигородский проспект, – рассказывает начальник Управления градостроительного регулирования СЗАО Моском­архитектуры Галина Приймак. – Чтобы решить транспортную проблему Митино, возводим эстакаду на выезде с Пятницкого шоссе. Начато строительство второго выезда из Куркино – для этого нужно срубить участок Алешкинского леса. Это охраняемая природная зона. Жаль, конечно... Но впоследствии мы компенсируем деревья, которые придется срубить. Думаю, все эти планы удастся реализовать до 2010 года. С другой стороны, я не уверена, что все эти улучшения через 5 лет не сойдут на «нет» из-за роста количест­ва машин».

Специалист НИИ Генплана Москвы Елена Боровик уверена, что «обеспечить транспортом можно не любой объем строительства. На определенное количество жителей приходится определенное количество транспортных единиц». О том, какой дисбаланс существует на северо-западе, можно судить по местным станциям метро и поездам, забитым в часы пик до отказа.

Эксперт НИИ транспорта и дорожного хозяйства Михаил Блинкин считает, что ситуация более чем плачевная. «Если кто-то говорит, что знает, как создать транспортное счастье в СЗАО, не верьте – это аферист, – комментирует Михаил Блинкин. – Потому что такого рецепта в принципе не существует. Во всех крупных городах мира сначала делается расчет, выясняющий, насколько строительство увеличивает транспортный поток в том или ином районе. И только после этого город дает разрешение на ведение работ. В Москве такие расчеты не ведутся. Почему? Вероятно, потому, что это невыгодно. Ведь город от застройки получает серьезные средства в бюджет, а инвесторы – прибыль».

Заметьте:  мэр предлагает не урезать темпы застройки на северо-западе, а развивать дорожную сеть. Но, если посмотреть на карту округа, станет очевидно: больше дороги строить негде и некуда. Городские власти должны отказаться от строительства жилья, какой бы высокий доход оно ни приносило в бюджет. Если не принять такое решение сейчас, то позже это приведет к транспортному коллапсу, от которого и без того уже недалек северо-запад.

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