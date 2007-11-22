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В сухом остатке – миллиарды прибыли

№ 47(81) от 21.11.2007 [«Аргументы Недели », Павел РУДАКОВ ]

В сухом остатке – миллиарды прибыли
Алексей Гордеев, Фото Б. КРЕМЕРА

От засухи и других погодных «сюрпризов» в этом году пострадали Ростовская и Волгоградская обл., Ставропольский край, Дагестан и Калмыкия. Обнародовав сумму федеральной помощи, которая пойдет в эти регионы, министр внес и существенное уточнение. «Мы готовы начать финансирование в полном объеме, но оно должно проходить по обязательному принципу софинансирования со стороны самих регионов», – сказал Алексей Гордеев. В итоге общая сумма компенсаций пострадавшим хозяйствам должна составить 2,2 млрд. рублей. Однако до сих пор не все региональные власти предоставили в министерство документально оформленные данные о сумме необходимых компенсаций – и суммах, которые выделит пострадавшим хозяйствам местный бюджет. О чем министр не преминул напомнить представителям пострадавших регионов, присутствовавшим на совещании: действуйте пооперативнее!

Кроме этого, сейчас рассматривается вопрос об увеличении размера финансовой помощи Ставропольскому краю и Калмыкии, а также Астраханской области. «По этим регионам, к сожалению, не были учтены другие стихийные бедствия. Такие, например, как град на Ставрополье», – пояснил министр.

Деньги пойдут на закупку семян и горюче-смазочных материалов для следующей посевной. Ведь в результате неурожая многие хозяйства в южных регионах остались «на бобах», без запланированной выручки.

Что важно отметить: компенсации получат те хозяйства, которые не страховали урожай. И не потому, что понадеялись «на авось» или «забыли» это сделать. «У нас есть регионы, где финансово-экономическая ситуация не позволяет страховать сельхозпроизводителей при поддержке государства», – признал глава Минсельхоза. Кстати, в России на сегодняшний день урожай страхуется всего на 35% посевных площадей. В текущем году на эти цели федеральный бюджет израсходовал 3,4 млрд. рублей. Но это не единственная причина, по которой две трети пахотных земель в стране не страхуются.

Алексей Гордеев констатировал, что у нас система страхования в сельском хозяйстве не отлажена в целом. Назрела необходимость переходить на работу пулом, объединить страховые компании, как это делается в ряде западных стран. «В этом случае государство могло бы проводить скоординированную политику страхования сельхозпроизводителей, – уверен министр. – Не допускать простоя в освоении бюджетных средств в мелких компаниях, как это часто происходит сегодня. Такие компании просто не способны к столь сложной работе, как страхование рисков в сельском хозяйстве».

На вопрос, хватит ли выделяемых денег на 100%-ную компенсацию всем пострадавшим хозяйствам, глава Минсельхоза ответил: «Считаю, что федеральный центр сегодня оказывает достаточную помощь сельхозпроизводителям». Есть точечные проблемы на местах, добавил он, и это уже дело региональных властей – помочь конкретным агропредприятиям. «Руководить сегодня из Москвы 30 тыс. крупных и средних хозяйств, 255 тыс. фермеров и 18 млн. личных подворий – это попросту невозможно и неправильно по сути», – уверен министр.

Вместе с тем под занавес совещания Алексей Гордеев сообщил хорошую новость: сельскохозяйственная отрасль в 2007 г. сработала гораздо успешнее, чем в предыдущем. По прогнозам Минсельхоза, благодаря Национальному проекту развития АПК, прибыль аграрного сектора страны по итогам года составит порядка 50 млрд. рублей.

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