В России появились фальшивые «супертысячи»

В «СУПЕРПОДДЕЛКАХ» соблюдены почти все степени защиты. Например, в ультрафиолете светится не вся поверхность бумаги, а только специальные линии. Мошенники овладели даже считавшейся неприступной технологией лазерного микроперфорирования. Это нанесение на бумагу не видимых глазу отверстий. Хуже всего, что дырочки на фальшивых купюрах сделаны в заводских условиях. Значит, выпуск «супертысяч» налажен в промышленных масштабах.

По словам нашего источника на Гознаке, фальшивку можно отличить от настоящих денег только одним способом. «Суперподделки» не проходят тест на специальном инфракрасном сканере. Но это дорогое и редкое оборудование. Таких сканеров нет ни в обменных пунктах, ни в большинстве отделений банков.

Первые «супертысячи» выявлены в Орловской области. Местные милиционеры уже отловили более 400 таких купюр. В областном УВД полагают, что мошенники успели вбросить в обращение не менее 10 млн. фальшивых рублей.

По данным «АН», сейчас расследование этого дела взял на себя федеральный центр. Власти встревожены не на шутку. Как сообщают наши источники на Гознаке, из-за появления «супертысяч» придется ускорить введение новых степеней защиты на российских деньгах.

