Еда будет дорожать еще 5 лет

Такой прогноз дают специалисты банка «Креди Сюисс». Причина в том, что в последние годы население Китая, Африки и Латинской Америки стало питаться значительно лучше. Спрос резко подскочил. В то же время в США и Европе полностью исчерпаны возможности для расширения пастбищ и посевных площадей.

Как сообщили «АН» на факультете почвоведения МГУ, пашни уже занимают 10% всей суши на Земле. А на сенокосы и пастбища приходится еще четверть суши.

Не оправдались и надежды на новые технологии. Несмотря на все успехи генной инженерии, мировой урожай злаков в последние 45 лет почти не увеличился.