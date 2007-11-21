Еда будет дорожать еще 5 лет
№ 47(81) от 21.11.2007 [«Аргументы Недели », отдел экономики ]
Такой прогноз дают специалисты банка «Креди Сюисс». Причина в том, что в последние годы население Китая, Африки и Латинской Америки стало питаться значительно лучше. Спрос резко подскочил. В то же время в США и Европе полностью исчерпаны возможности для расширения пастбищ и посевных площадей.
Как сообщили «АН» на факультете почвоведения МГУ, пашни уже занимают 10% всей суши на Земле. А на сенокосы и пастбища приходится еще четверть суши.
Не оправдались и надежды на новые технологии. Несмотря на все успехи генной инженерии, мировой урожай злаков в последние 45 лет почти не увеличился.
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