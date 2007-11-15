Земля под номером

Недавно Юрий Лужков подписал закон, предусматривающий штрафы за нецелевое использование гостиничных площадей. Столичные власти последовательны в борьбе с дефицитом номеров в отелях. Только теперь к «гостеприимцам» применяют не только «пряник» (летом 2006 г. был принят закон, который пообещал потенциальным строителям гостиниц всевозможные блага, начиная от налоговых льгот и заканчивая помощью в быстром оформлении нужной документации), но и «кнут».

ОФИСЫ, парикмахерские, биль­ярдные и прочие сторонние организации начали массово появляться в гостиницах в 90-е. Тогда столица страдала от «кризиса гостеприимства» – номера в столичных отелях пустовали. Правительство Москвы даже закрепило право владельцев «постоялых дворов» сдавать помещения. Как рассказал вице-президент Российской гостиничной ассоциации Геннадий Лапшин, перепрофилировали до 10% номерного фонда. Теперь с гостиницами в столице проб­лема – поэтому за нецелевое использование мест в отелях начали карать рублем.

По информации Департамента земельных ресурсов правительства Москвы, ответственность будет обговариваться на уровне договора аренды. Пункт о штрафах включается именно туда. Как сообщили в Российской гостиничной ассоциации, новые договоры аренды будут заключены с теми, кто только собирается построить в столице объект гостиничного хозяйства. С уже существующими отелями договор, скорее всего, просто уточнят. Если собственник использует изначально запланированные под гостиницу площади не по назначению, ему придется внести в казну до 20% кадастровой стоимости земли, на которой расположено здание. Сумма немаленькая! Сейчас кадастровая стоимость 1 кв. м земли в центре столицы в среднем составляет 20 тыс. рублей. Для выявления нарушителей будут проводить специальные проверки.

По словам генерального директора компании Hotel Consulting Developing Group Александра Лесника, принятие подобного постановления вполне оправданно. «Тащить на себе огромный номерной фонд городу тяжело, – подчеркивает Александр Лесник. – Поэтому власти стремятся передать гостиничный фонд в частные руки и одновременно усилить контроль за собственниками». Сейчас в столице около двух сотен отелей. Только в 7 из них город имеет свою долю акций. Причем полностью городу принадлежат всего 4 гостиницы. Но и они скоро будут переданы новым хозяевам.

Впрочем, большого количества гостиниц-нарушителей, судя по всему, в столице не будет. Большинство из них и сами стараются отказаться от размещения в своих зданиях офисов, парикмахерских и залов игровых автоматов. «Из двух тысяч номеров у нас под офисы занято всего 50, – рассказал генеральный директор гостиничного комплекса «Измайлово-Гамма-Дельта» Владимир Мельник. – В наших зданиях работают только туристические компании, с которыми мы напрямую сотрудничаем. Но и с ними в ближайшем времени планируем расстаться». Количество постояльцев растет, и использование помещений под гостиничные номера снова становится выгодным.