Объединяя преимущества России и Голландии

В Москве прошла российско-нидерландская агроконференция по развитию животноводства в России. В ее работе участвовали министр сельского хозяйства РФ Алексей Гордеев и премьер-министр Нидерландов Ян Петер Балкененде. Глава Минсельхоза особо подчеркнул: «Использование селекционных достижений Нидерландов повлияло на совершенствование генофонда отечественных пород скота и птицы. Развитие животноводства стало приоритетом экономической политики государства, и в выполнении нацпроекта «Развитие АПК» не последнюю роль играют наши нидерландские партнеры».

ЗА ВРЕМЯ реализации нацпроекта из Голландии в нашу страну было поставлено свыше 35 тыс. голов крупного рогатого скота, 2,5 тыс. племенных свиноматок для селекционных центров. «15% всего мяса птицы и 40% яиц в России производится из племенного материала, завезенного из Нидерландов, – сообщил министр. – Нидерланды – один из ведущих экономических партнеров России, с которым нас связывает многовековая история торгово-экономических отношений. И сегодня Нидерланды являются вторым по объему товарооборота торговым партнером России. В текущем году этот объем составит порядка 40 млрд. долларов». Это сравнимо с товарооборотом между Россией и Китаем. «Когда голландцы говорят, что они – маленькая страна, я лично этому не верю», – с улыбкой признался Алексей Гордеев.

Сегодня в Рос­сии работают свыше 150 голландских компаний, треть из них – в области агропродовольственного сектора. Особенно интенсивно развиваются двусторонние отношения в области животноводства, в том числе в свиноводстве, птицеводстве и даже коневодстве. Однако и Россия наращивает поставки своей продукции в Голландию. Растет экспорт рыбопродукции, подсолнечного и рапсового масла. Так, в первом полугодии 2007 г. экспорт в Нидерланды вырос в 2,7 раза по сравнению с аналогичным периодом 2006 г.: по рыбному филе на 44 %, маслу подсолнечному в 3,2 раза.

Немаловажна помощь и поддержка со стороны голландских компаний и правительства страны в образовании отечественных кадров. За это Алексей Гордеев выразил особую благодарность премьер-мини­стру Нидерландов.

Ян Петер Бал­кененде в ответ объявил о начале реализации совместного с Россией проекта по научным исследованиям и инновациям в области сельского хозяйства: «Реализация этого проекта внесет весомый вклад в устойчивое развитие российского АПК. В его рамках в одном из российских вузов будет создана профессиональная кафедра животноводства».

Сотрудничество в аграрной отрасли между двумя странами развивается не только на уровне правительств, но и на уровне регионов. «Мы всячески поддер­живаем и будем поддерживать связи между российскими и нидерландскими предпринимателями на региональном уровне. Считаю это важным и предметным направлением», – сказал Алексей Гордеев. На сегодняшний день сущест­вует проект регионального сотрудничества голландских компаний с предприятиями более чем в 20 регионах РФ. «В результате доверия к российским партнерам приток голландских инвестиций в экономику страны растет, накопленные инвестиции составляют уже около 34 млрд. долларов», – доложил министр.

В целом, говоря о перспективах сотрудничества с Нидерландами, глава Минсельхоза России заметил, что «сложение конкурентных преимуществ двух стран, их исторического опыта способно существенно повысить потенциал наших национальных экономик, а также открыть новые возможности для третьих стран».

Премьер-министр Нидерландов в свою очередь подчеркнул, что взаимные интересы наших стран – в расширении сотрудничества в сельском хозяйст­ве. При этом голландский гость высоко оценил решение Правительства РФ о принятии 5-летней Госпрограммы развития сельского хозяйства. Она начнет действовать с 1 января 2008 года.

«Госпрограмма позволит закрепить результаты, достигнутые в рамках нацпроекта «Развитие АПК» во многих регионах России, станет дополнительным стимулом роста россий­ского агропроизводства», – сказал Ян Петер Балкененде.